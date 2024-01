Léa Seydoux au casting du prochain film de Quentin Dupieux

La prochaine comédie de Quentin Dupieux s'intitule "À notre beau métier" et compte dans son casting l'actrice française la plus demandée : Léa Seydoux. Elle explique pourquoi elle a rejoint ce projet et donne quelques détails sur ce à quoi on peut s'attendre.

On n'arrête plus Quentin Dupieux

Quentin Dupieux n'en finit plus de tourner et a visiblement trouvé sa vitesse de croisière. En effet, à un rythme qui approche les deux films par an, le scénariste et réalisateur enchaîne les longs-métrages réussis. Depuis Mandibules en 2020, il a ainsi réalisé Incroyable mais vrai, Fumer fait tousser, Yannick et Daaaaaali ! - ce dernier arrive au cinéma le 7 février 2024. Et on sait par ailleurs qu'il a deux nouveaux films en préparation : Braces, en langue anglaise, et À notre beau métier.

Salvador Dali (Jonathan Cohen) - Daaaaaali ! ©Diaphana Distribution

Quentin Dupieux a pour lui une écriture et un sens de la mise en scène uniques, et le goût du risque et de l'aventure qui l'emmène souvent du côté de l'absurde. Il a aussi la capacité de réunir pour ses longs-métrages des grands castings réunissant des talents de la "A-List" française : Adèle Exarchopoulos, Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Alain Chabat et Jean Dujardin, Blanche Gardin ou encore Jonathan Cohen et la révélation Raphaël Quenard, pour ne citer qu'eux. Et comme on vient de l'apprendre dans les colonnes de Télérama, il vient de passer à un autre niveau encore de casting puisque pour son prochain film À notre beau métier, il aura Léa Seydoux devant sa caméra.

Léa Seydoux est partout

L'actrice française Léa Seydoux garde une bonne part de mystère, et c'est un tour de force tant elle est présente sur grand écran. En effet, celle qui est la muse du cinéma d'auteur français a aussi joué dans Mission: Impossible - Protocole fantôme, 007 Spectre et Mourir peut attendre, s'est illustrée chez Wes Anderson et David Cronenberg, Xavier Dolan et Yórgos Lánthimos... En 2024, on la verra dans un rôle formidable dans La Bête de Bertrand Bonello (sortie le 7 février 2024) et à l'affiche de Dune : deuxième partie. Et sera donc aussi dans À notre beau métier.

Elle explique au sujet de cette nouvelle comédie de Quentin Dupieux qu'elle a accepté la proposition parce qu'elle considère le réalisateur comme "un cinéaste hors du commun". Elle se dit par ailleurs intéressée par "une profondeur de plus en plus sociale, à travers des personnages imparfaits et maladroits", cachée derrière l'humour de Quentin Dupieux. Quant au film en lui-même, elle le définit ainsi :

C'est une mise en abyme autour d'acteurs qui jouent dans un film nul. Des acteurs face à leur personnage et leurs répliques. Chaque rôle est double. Vincent Lindon interprète un acteur qui interprète mon père. Il y a aussi Raphaël Quenard et Louis Garrel. Le film est délirant. Très, très drôle. Ça "chie" du verbe, si vous voulez bien me pardonner l'expression !

Ce nouveau film est déjà tourné, on peut donc espérer le découvrir dans le courant de l'année 2024.