"Une très mauvaise image de la France" : Léa Seydoux réagit aux déclarations d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu

L'actrice Léa Seydoux, célébrée en France comme dans le monde entier, a critiqué dans un média anglais les propos d'Emmanuel Macron concernant Gérard Depardieu, le président de la République estimant en décembre dernier que l'acteur "rendait fière la France"...

Léa Seydoux critique Emmanuel Macron

Sa parole est rare, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'émettre une opinion politique. L'actrice et superstar Léa Seydoux, déjà vue cette année dans La Bête, Dune, deuxième partie et Le Deuxième Acte, s'est tout récemment exprimée dans une interview accordée à The Times et, une fois n'est pas coutume, a donné son opinion sur les propos tenus par Emmanuel Macron en décembre 2023 à l'égard de Gérard Depardieu. Le président de la République avait, sur France 5 le 20 décembre, déclaré être "un grand admirateur de Gérard Depardieu" et estimé que l'acteur "rendait fière la France". Une déclaration aberrante et très critiquée, au sujet d'un individu accusé de plusieurs agressions sexuelles et mis en examen pour viol.

Léa Seydoux a ainsi pris position, estimant que ces déclarations étaient aussi "folles" que préjudiciables pour l'ensemble de la société.

C'est tellement étrange. C'est fou. Cela donne une très mauvaise image de la France. Pourquoi dire ça ? C'était vraiment quelque chose. C'est fou qu'il ait dit ça, lui, le président. Fou.

"C'est un mouvement très fort"

L'actrice, à la dimension internationale, ne s'est donc pas exprimée directement sur Gérard Depardieu, mais bien sur le soutien apporté par le président de la République. Une faute, pour elle, qui a occasionné des dégâts sur l'image de la France à l'étranger. Interrogée plus largement sur le phénomène #MeToo, qui a enfin commencé à secouer un cinéma français à la traîne sur le sujet des VSS, Léa Seydoux a souligné le changement qui commençait à s'opérer du fait de la nouvelle génération.