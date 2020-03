LeBron James donne des nouvelles de Space Jam 2

Le basketteur LeBron James donne quelques nouvelles du futur film "Space Jam 2". Il est notamment très heureux de voir que le film est proche de la fin après de nombreuses années de complications.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'original, Space Jam est sorti en 1997. Réalisé par Joe Pytka, le long métrage confrontait le basketteur Michael Jordan aux Looney Tunes. Également porté par Bill Murray, le film possède une communauté de fans assez solide qui attendait la suite depuis de nombreuses années. De plus, Space Jam avait rapporté plus de 230 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Space Jam 2 est pour bientôt

Cette suite, attendue le 14 juillet 2021, est réalisée par Malcolm D. Lee. Pour l'occasion, il fait appel à un autre grand basketteur : LeBron James. Le reste du casting se compose pour le moment de Don Cheadle et de Sonequa Martin-Green. Enfin, le projet est notamment produit par Ryan Coogler et sera évidemment distribué par Warner Bros Pictures. LeBron James est en tout cas très heureux de participer à ce projet :

Ce projet Space Jam est bien plus important que moi et les Looney Tunes qui se réunissent. C'est tellement plus grand. J'adorerais simplement que les enfants comprennent à quel point ils peuvent être autonomes s'ils s'accrochent à leurs rêves.

Outre LeBron James, d'autres stars de la NBA viendront jouer du ballon dans Space Jam 2. Anthony Davis, Klay Thompson, Chris Paul, Damian Lillard ou encore Chiney Ogwumike sont tous attendus pour apparaître dans le métrage. En tout cas, LeBron James est très heureux de faire partie de cette aventure, et notamment de participer à un film auquel Ryan Coogler est connecté :

J'ai toujours voulu être un super-héros. Batman était mon préféré. Mais je savais que je ne pourrai jamais être Bruce Wayne. Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir être le président d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Ryan Coogler a donné aux enfants de cette génération quelque chose que je n'avais pas quand j'étais enfant : un film de super-héros avec une distribution afro-américaine.

Effectivement, Ryan Coogler a donné aux enfants un nouveau héros auquel s’identifier. Il est en effet le réalisateur de Black Panther. Pour autant, LeBron James est-il réellement en train de comparer Space Jam 2 à Black Panther ? On ne veut pas gâcher son engouement, mais Ryan Coogler n'est qu'à la production, et ce sera difficile de placer Space Jam 2 au niveau de Black Panther, surtout au box-office. Mais bon, tout est possible et on a hâte de voir le résultat.