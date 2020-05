L'édition 2020 de la Mostra de Venise maintenue ?

Les temps incertains que l'on traverse jettent le doute sur la tenue de tous les prochains événements. Le Festival de Cannes a plié face au COVID-19 mais est-ce que la Mostra de Venise pourra-t-elle se tenir au début du mois de septembre ? Pour l'instant, l'optimisme règne.

L'industrie du cinéma est chamboulée à tous les niveaux. Tournages, sorties, festivals, promotions... Tout le monde avance à tâtons et ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Par-delà les prochains mois, c'est sur le plus long terme que les doutes subsistent. Nous verrons à mesure que le temps avance si la crise sanitaire encore en cours va s'amoindrir et permettre de reprendre une vie normale de façon exponentielle. Les organisateurs de la Mostra de Venise sont emplis d'optimisme et veulent croire que l'édition 2020 va se dérouler comme elle était prévue.

Luca Zaia, le gouverneur de la région de la Vénétie, a annoncé que le festival italien maintenait ses dates. L'édition 2020 reste planifiée du 2 au 12 septembre prochain. Aucune déclaration officielle de la part des organisateurs n'est publiée à ce jour mais on peut croire les mots de Luca Zaia, de par sa place dans le conseil d'administration de la Mostra de Venise.

L'Italie, qui a été l'un des pays européens les plus touchés par le virus, croit en ses chances pour la tenue de cet incontournable festival de la rentrée - bien qu'on puisse nourrir des inquiétudes de notre position d'observateur. Le COVID-19 baisse en intensité mais de nombreuses mesures sont toujours nécessaires et personne ne sait exactement jusqu'à quand elles seront essentielles. La tenue d'un festival implique une distanciation sociale compliquée et des visiteurs ainsi que des stars venus du monde entier au sein d'un même endroit. Un contexte qui pourrait favoriser des nouveaux cas de contamination. Un mal qu'on ne leur souhaite pas une seule seconde.

Venise 2020 a sa présidente et une sélection attendue pour cet été

Cate Blanchett a été invitée pour prendre la présidence du prochain jury et la sélection des films en compétition sera dévoilée en juillet prochain, comme tous les ans. Une compétition qui pourrait contenir moins de titres que d'habitude, à cause des nombreux retards dans les tournages ou les finitions. Venise a néanmoins un coup à jouer en récupérant certains films qui auraient pu filer à Cannes ! Les producteurs qui espéraient venir sur la Croisette ont des œuvres en attente et le festival italien a toujours une très bonne réputation pour les avant-premières.