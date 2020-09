L’Empire contre-attaque a quarante ans : découvrez trois anecdotes de tournage

Le grand classique du 7ème art « L’Empire contre-attaque » célèbre cette année son 40ème anniversaire. L'occasion de revenir sur quelques faits de production du chef-d’œuvre d'Irvin Kershner. À travers ceux-là, on réalise que le cinquième épisode de la saga Star Wars aurait pu être bien différent...

Lorsqu’on évoque les meilleurs films Star Wars de l’histoire, L’Empire contre-attaque n’est jamais bien loin. Irvin Kershner est en effet parvenu à faire ce que très peu de cinéastes ont réussi : une suite qui s’avère de meilleure facture qu’un premier film pourtant réussi. Cet épisode V est sans doute aussi le plus sombre et le plus dramatique de la franchise. Les personnages nouent des relations complexes qui virent parfois en pure violence. Le héros Luke Skywalker y laisse même sa main et perd une bonne partie de ses illusions lorsqu’il découvre dans une scène restée dans toutes les mémoires que Dark Vador est son père.

Cet épisode donne ainsi l’occasion de découvrir pour la première fois en images l’Empereur Palpatine ainsi que maître Yoda, dont la conception s’est avérée très délicate. Aussi, comment ne pas citer l’incroyable bataille terrestre menée sur la planète glacée de Hoth qui marque par la réussite de sa mise en scène à une époque où les effets spéciaux étaient bien plus complexes à réaliser. Mais connaissez-vous absolument tout sur L'Empire contre-attaque ?

Le tournage s’est déroulé dans des conditions très compliquées

En mars 1979, le tournage de L'Empire contre-attaque débute à Finse, une petite ville de Norvège aux hivers réputés très rigoureux. Les paysages glacés se prêtent bel et bien à l’ambiance de la planète Hoth. La météo en revanche laisse à désirer et comme l’indique le site Effets-speciaux.info, avec moins 30 degrés, l’équipe affronte les températures les plus froides de ces cinquante dernières années. L’ensemble de la production doit même se confiner pendant quelque temps à l’hôtel et le tournage est interrompu.

Un peu plus tard, il reprend dans les studios Elstree à Londres. Tout le monde croit que le plus dur est passé mais c’est une grosse erreur. Une partie des installations prend feu, là où se tournait Shining, le long-métrage de Stanley Kubrick. Le film est alors contraint d’utiliser les plateaux de L’Empire contre-attaque. Cela entraînera des conséquences financières et un retard dans le planning du tournage, tout en coûtant très cher à la production.

Yoda devait initialement être joué par un singe

C’était l’un des grands casse têtes pour George Lucas et son scénariste Lawrence Kasdan concernant un personnage majeur de L'Empire contre-attaque : comment représenter maître Yoda à l’écran ? En l’absence de CGI, les deux compères ont alors avancé sur une idée assez improbable et qui n’a d’ailleurs jamais vu le jour. La solution consistait à faire enfiler un costume de Yoda et un masque par un singe spécialement dressé pour jouer au cinéma. Selon Gizmodo, l’essai s’est avéré infructueux car l’animal n’avait visiblement aucune envie de porter son masque et le retirait constamment.

Lucas et Kasdan ont alors eu l’idée de demander à Jim Henson, le créateur du Muppet Show, de créer une marionnette de maître Yoda. En hommage à l’émission américaine, une photo montre même le Jedi en compagnie de Kermit et Miss Piggy, les deux célèbres personnages du show, dans les marais de Dagobah.

Le triangle amoureux entre Luke, Leia et Han est plus marqué dans le script qu’à l’écran

C’est l’un des faits essentiels de cet épisode V. Avant qu’il n’apprenne qu’elle est sa sœur, Luke éprouve des sentiments pour Leia, qui ira même jusqu’à l’embrasser à l’écran. Cette dernière lui préférera finalement Han. Selon Wired, ce triangle amoureux devait même être encore plus présent. Le script prévoyait en effet une scène de dialogue où Dark Vador évoquait l’amour de Luke pour Leia :

Vous êtes amoureux de Leia. Vous ne voulez pas la perdre pour Han Solo…. Mais cela va arriver, si vous n'avez pas le courage d'utiliser la Force qui est en vous. Une Force aussi grande que la mienne, Luke.

Finalement, Leia devait même dire clairement à Luke qu’elle ne l’aimait pas et avait choisi Han Solo. La production a finalement préféré opter pour une présentation plus sobre de ces intrigues sentimentales pour L'Empire contre-attaque.