L'Empire contre-attaque : pourquoi Dark Vador a empêché Boba Fett de tuer Chewbacca ?

L’univers de « Star Wars » est si culte que certaines séquences de la saga ont donné lieu à de nombreuses spéculations. La dernière en date concerne une scène tragique de l’épisode V, « L’Empire contre-attaque ». Dans cette scène, Dark Vador a l’occasion d’éliminer Chewbacca. Pourtant, de manière surprenante, il décide de l’épargner. Pourquoi ?

L’Empire contre-attaque : le plus grand épisode de la saga Star Wars

Parmi les critiques, les spécialistes et les fans de l’univers Star Wars, l’épisode 5 intitulé Star Wars : L’Empire contre-attaque est considéré comme le volet le plus épique de la saga. En effet, de la grande bataille de Hoth à l’entraînement de Luke Skywalker par le Maitre Jedi, en passant par la célèbre réplique : « Je suis ton père ! », le film possède son lot d’action, d’émotion et de rebondissements en tout genre.

Dark Vador (David Prowse) - Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Avec 400 millions de dollars récoltés et deux Oscars, Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque fut un énorme succès, ainsi qu’un épisode pivot pour les opus suivant. Certains personnages vont même sortir grandis de L’Empire contre-attaque, tels que Boba Fett. Ce dernier est d’ailleurs l’un des protagonistes d’une séquence culte du long-métrage.

Dark Vador, ce stratège impitoyable

L’une des scènes les plus tristes de Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque est sans nul doute la capture d’Han Solo et les Rebelles, par Vador et ses troupes. Suite à l’annonce de l’exécution du contrebandier, Chewbacca pousse un cri de douleur et se révolte en envoyant valser plusieurs Stormtroopers dans le vide. En voyant cela, le chasseur de primes Boba Fett pointe son arme sur le Wookie pour le neutraliser. Seulement, le général Sith l’empêche de tirer. Un geste que beaucoup de fans ont interprété comme une marque de respect envers un ennemi désarmé qui tente de secourir son compagnon. Toutefois, les raisons sont plus insidieuses que cela…

En effet, dans le douzième numéro du comic-book Star Wars : Dark Vador (publié par Marvel Comics depuis février 2020, et considéré comme canon), la même séquence de Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque est reproduite. Toutefois, elle se déroule du point de vue du Sith. On comprend donc que son geste envers Boba Fett n’était pas par bonté ou bien pour un certain code d’honneur.

En réalité, l’intention de Vador était beaucoup plus sinistre dans Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque. En effet, il souhaitait que les rebelles reconnaissent leur faiblesse face à l’Empire. Et que cette « clémence » de l’ancien Jedi envers Chewbacca soit une preuve de sa domination envers ses opposants. Leur survie (ou non) ne signifiait plus grand-chose pour lui dans l’ampleur du conflit galactique en cours.

Star Wars : Dark Vador ©Marvel Comics

Toutefois, l’orgueil de Dark Vador envers les Rebelles précipita sa chute, comme on le voit dans Star Wars, épisode VI : le retour du Jedi. Le karma, comme on dit…