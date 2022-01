L'Empire : le prochain film de Bruno Dumont a un casting royal et un pitch incroyable

Le prochain film de Bruno Dumont, "L'Empire", commence à se dévoiler, avec un casting impressionnant et un pitch déroutant. Au programme des stars du cinéma français et le duo d'acteurs de "P'tit Quinquin", et une histoire mêlant réalisme social et fantastique.

Bruno Dumont, un cinéaste pas comme les autres

Avec ses castings mêlant professionnels et amateurs, des thématiques philosophiques et des anachronismes, des BO mélancoliques du regretté chanteur Christophe et une tendance à une contemplation très étrange, les oeuvres de Bruno Dumont ne laissent personne indifférent. De La Vie de Jésus à France, en passant par Flandres ou encore Ma Loute, et pour la télévision P'tit Quinquin et Coincoin et les Z'inhumains, le public crie soit au génie, soit au malaise. Et à la lecture des quelques informations dévoilées sur son nouveau film, intitulé L'Empire, ça risque fort de continuer !

Ma Loute ©Memento Films Distribution

Virginie Efira, Adèle Haenel et Lily-Rose Depp au casting de L'Empire

Actuellement en développement, le prochain film du cinéaste venu du Nord et ancien professeur de philosophie annonce un casting impressionnant. On y trouve en effet, côté professionnels, Virginie Efira, Adèle Haenel, Lily-Rose Depp et Fabrice Luchini. À leurs côtés, les deux "gueules" de P'tit Quinquin et Coincoin et les Z'inhumains Bernard Pruvost et Philippe Jore, ainsi que le jeune Julien Manier, aperçu dans Jeanne. Ce sera une première pour les trois actrices devant la caméra de Bruno Dumont.

Benedetta (Virginie Efira) - Benedetta ©Pathé Distribution

Quant à son synopsis, clignez bien des yeux parce qu'à la première lecture on peut voir très flou.

Sous les dehors de la vie commune d'habitants d'un village de pêcheurs de la côte d’Opale, surgit la vie parallèle et épique de chevaliers d'empires interplanétaires. En proie aux luttes sanguinaires de ces clans à l'annonce de la naissance du Margat, Prince résurgent, mauve et immonde, Bête de la Fin des Temps, sis ici sur la Côte et marmot d'un jeune couple séparé, à l'ordinaire de leur condition dans un quartier résidentiel.

En réalité, ce synopsis donne très envie, mêlant une implantation réaliste avec une forte matière sociale dans le Nord de la France, terre de prédilection du cinéma de Dumont, et un élément fantastique détonant. Hâte que la production avance et qu'on en apprenne plus !