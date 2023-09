L'Empire : le Star Wars français se dévoile dans un trailer fascinant

On en croit à peine ses yeux. "L'Empire" de Bruno Dumont fait débarquer dans son univers déjà si particulier des vaisseaux spatiaux pour une invasion de la Terre. Une bande-annonce a été dévoilée et c'est incroyable.

Le nouveau film de Bruno Dumont s'annonce fou

Le réalisateur Bruno Dumont a une nouvelle folie à présenter au public. Et la bande-annonce dévoilée est tout simplement incroyable (vidéo en tête d'article). Après Jeanne et France, son nouveau long-métrage s'intitule L'Empire. Et il s'annonce comme un croisement inédit entre le space opera façon Star Wars et sa série P'tit Quinquin.

Dans une petite ville du côtière du nord de la France, des extra-terrestres arrivent avec le projet de dominer la Terre. Et c'est bien ce qu'on va voir à l'image. Avec vaisseaux spatiaux, sabres lasers et interactions surprenantes entre les visiteurs de l'espace et les habitants locaux. Rien que ça.

L'Empire ©ARP

Un nouveau casting pour L'Empire

Pour raconter cette histoire inédite, Bruno Dumont a ainsi comme à son habitude rassemblé un casting mélangeant comédiens professionnels et amateurs. Côté professionnels, il y a cependant eu du changement, puisqu'étaient annoncés à l'origine Virginie Efira, Adèle Haenel, Lily-Rose Depp et Fabrice Luchini. Seul Fabrice Luchini a gardé sa place, puisque les actrices finalement retenues sont Anamaria Vartolomei, Camille Cottin et Lyna Khoudri.

Pour les accompagner et animer L'Empire, on retrouve notamment les "stars" de P'tit Quinquin Bernard Pruvost et Philippe Jore, ainsi que le jeune Julien Manier, aperçu dans Jeanne.