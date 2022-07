Lena Headey coupée de Thor Love and Thunder : elle fait face à une plainte

Lena Headey, star de la série-monument "Game of Thrones", a participé au tournage de "Thor : Love and Thunder" mais n'apparaît pas au montage final. Un rôle pour lequel son ex-agence de représentation lui réclame, entre autres, 500 000 dollars de commission.

L'actrice poursuivie par son ex-agence

Lena Headey, actrice britannique qui a atteint le statut d'icône avec son rôle de Cersei Lannister dans la série Game of Thrones, fait face à une situation complexe. Active sur le petit et le grand écran depuis 1992, on la remarque notamment dans le film 300 de Zack Snyder et à la télévision dans le rôle de Sarah Connor dans la série Terminator: The Sarah Connor Chronicles en 2008 et 2009.

300 ©Warner Bros.

Lena Headey entre dans une nouvelle dimension grâce à sa présence éblouissante dans 62 épisodes du phénomène Game of Thrones, à partir de 2011. Devenu un visage familier et une célébrité planétaire, elle est depuis très demandée. Alors qu'elle devait apparaître dans le blockbuster de Marvel Thor : Love and Thunder, elle n'est finalement pas retenue au montage final. Qu'elle y apparaisse ou pas, cela ne change rien - ou pas beaucoup - au fait qu'elle a été payée pour son travail, et c'est là que les choses se compliquent.

En effet, son ancienne agence Troika - devenue YMU en 2018, et que Lena Headey a quittée en 2020 - a formalisé une plainte pour rupture de contrat et non-versement de commissions dues, dont une commission de 7% sur son cachet de Thor : Love and Thunder, qui a elle seule représente 500 000 dollars.

Lena Headey affirme n'avoir jamais rien signé

L'agence YMU (ex-Troika) a été cofondée en 2005 par Michael Duff, agent de Lena Headey depuis 2005. Une association qui s'est terminée en 2020, mais pour Michael Duff et l'agence YMU, Lena Headey leur doit toujours des commissions : 500 000 dollars pour Thor : Love and Thunder, 300 000 dollars pour son rôle principal dans le film 9 Bullets, et 650 000 dollars pour la série Showtime Rita. Soit un total avoisinant le 1,5 million de dollars, ce que lui demande aujourd'hui l'agence.

Thor : Love and Thunder ©Disney

Sans plus de détails disponibles, on peut faire l'hypothèse que ces commissions sont déjà "grossies" par des dommages et intérêts et/ou des pénalités de retard. En effet, si selon les informations de Variety, l'actrice doit à l'agence 7% de ses gains, cela monterait son cachet pour Love and Thunder à environ 7 millions de dollars. Une somme extraordinairement élevée pour un rôle finalement coupé au montage...

Quoi qu'il en soit, Lena Headey est en profond désaccord avec la requête de l'agence. Elle assure en effet qu'elle n'a jamais signé quoi que ce soit avec Duff ou l'agence Troika, et que sa collaboration avec Duff était basée sur un pur accord oral depuis la fin des années 90. Dans les documents divulgués par les différentes parties concernées par la plainte, Lena Headey assure par ailleurs que l'agence Troika n'a eu aucune part dans sa participation à Thor : Love and Thunder, et qu'elle a été approchée directement par le réalisateur Taika Waititi. Même cas de figure pour 9 Bullets. Et concernant la série Rita, qui n'a pas été confirmée après la production de l'épisode pilote, l'actrice déclare avoir été payé 325 000 dollars, et avoir déjà versé la commission correspondante (22,750 dollars) à l'agence.