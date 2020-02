L’énorme bourde des Oscars avant la cérémonie

Il en faut toujours une. Chaque année c’est la même chose. C’est devenu pratiquement une tradition. Chaque année, l’Académie des Oscars, ou ses représentants, ne peuvent pas s’empêcher de faire une boulette. Celle de cette année 2020 est particulièrement drôle. Un message partagé par The Academy sur Twitter a apparemment révélé la liste complète des gagnants des Oscars de cette année. La situation est devenue encore plus suspecte quand le tweet a été supprimé.

Le tweet en question concernait une nouvelle fonctionnalité dévoilée par l’Académie des Oscars. Celle-ci permet aux cinéphiles de partager leurs prédictions pour les Oscars. Les participants choisissent ainsi parmi les nommés ceux susceptibles de remporter la statuette. Cependant, l’organisation elle-même a tweeté le bulletin de ses propres prévisions pour le grand soir. Ce qui a fait croire aux internautes que les gagnants avaient été révélés trop tôt. Une boulette rapidement supprimée des réseaux sociaux. L’Académie a par la suite communiqué une explication à cette incompréhension générale :

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars… pic.twitter.com/y63acMGQvk

— alina (@loversinfilm) February 4, 2020