Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese relancent leur film sur un serial killer

Ayant déjà joué à de nombreuses reprises devant la caméra de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio devrait une nouvelle fois retrouver le cinéaste pour le prochain film des deux hommes.

Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese proches d’une nouvelle collaboration

La collaboration entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese est l’une des plus prolifiques du monde du cinéma. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur de nombreux films iconiques, dont Gangs of New York, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Plus récemment, ils nous ont proposé Killers of the Flower Moon, sorti en 2023 sur Netflix. Et ils sont bien partis pour se retrouver pour un autre projet, annoncé il y a déjà cinq ans.

Deadline nous apprend que Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese sont désormais en négociations pour débuter la production du film. Le premier tiendrait l’un des principaux rôles et le second réaliserait une adaptation du best-seller d’Erik Larsson intitulé Le Diable dans la ville blanche. Celui-ci a été publié en 2003, et vendu à plus de deux millions d’exemplaires.

Un récit sur un tueur en série

Le Diable dans la ville blanche s’intéresse au tristement célèbre tueur en série H.H. Holmes. Ce dernier a avoué le meurtre de 27 personnes à la fin du XIXᵉ siècle à Chicago, même si le nombre total de ses victimes est inconnu.

Le roman d’Erik Larsson reprend un mythe entourant H.H. Holmes. Dans le livre, le tueur fait ainsi bâtir un hôtel conçu spécialement pour assouvir ses pulsions meurtrières, rempli d’instruments de torture et de mort. Et il profite de l’Exposition universelle de Chicago pour y attirer de nombreuses victimes.

Leonardo DiCaprio dans le rôle du tueur ?

On ne sait pas encore qui Leonardo DiCaprio jouera si ses négociations avec 20th Century Studios aboutissent pour son implication dans Le Diable dans la ville blanche. The Hollywood Reporter indique toutefois que l’acteur était déjà intéressé par un rôle dans une adaptation du livre en 2010. Et à l’époque, il comptait jouer H.H. Holmes. On peut donc penser qu’il incarnera le tueur en série dans le potentiel futur film de Martin Scorsese.

D’ici là, le comédien sera à l’affiche du nouveau film de Paul Thomas Anderson. Intitulé The Battle of Baktan Cross, le long-métrage compte également parmi sa distribution Regina Hall, Sean Penn et Chase Infiniti. Il arrivera au cinéma en France le 6 août 2025.