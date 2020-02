Leonardo DiCaprio pour incarner le cascadeur Evel Knievel ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après avoir incarné un acteur en crise dans « Once Upon a time… In Hollywood », Leonardo DiCaprio pourrait revêtir le costume du célèbre cascadeur Evel Knievel dans un biopic qui lui sera consacré. La star américaine est en discussion pour rejoindre le projet.

Leonardo DiCaprio était encore cette année dans le coup pour essayer de décrocher un prix d’interprétation aux Oscars. Il n’a pu, hélas, que regarder Joaquin Phoenix s’en emparer, pendant que son compère de jeu chez Tarantino, Brad Pitt, prenait celui destiné aux seconds rôles. Mais sa déception doit être moindre par rapport aux autres années, maintenant qu’il a enfin réussi à avoir un Oscar pour sa prestation démente dans The Revenant. Il pourrait peut-être retenter sa chance s’il prend le premier rôle du biopic sur Evel Knievel !

The Illuminerdi rapporte que la star est en discussion avec la Paramount pour incarner le cascadeur. Sans titre, ni réalisateur, le film est seulement basé sur un script signé Terence Winter, le scénariste qui a écrit Le Loup de Wall Street, l’un des succès de DiCaprio.

Véritable surhomme qui a défié les lois de la physique et qui a risqué sa vie dans des cascades inimaginables, Evel Knievel a disparu des suites d’une fibrose pulmonaire en 2007. Avant ça, on l’a connu pour avoir osé des défis improbables sur sa moto. Il a notamment essayé de passer par-dessus une piscine de requins ou de survoler la Snake River. Mais ses tentatives, ambitieuses, n’ont pas toujours été récompensées par des succès. Il a échappé à la mort plus d’une fois, subissant des chutes ou des accidents qui auraient pu être fatals.

Un nouveau biopic pour Leonardo DiCaprio ?

Leonardo DiCaprio s’est déjà essayé à l’exercice du biopic en devenant John Edgar Hoover chez Clint Eastwood, ou Howard Hughes dans Aviator, devant la caméra de Martin Scorsese – un réalisateur qu’il retrouvera pour Killers of the Flower Moon. La présence de Leonardo DiCaprio sur ce projet pourrait lui donner un sacré coup de boost et le faire décoller. On peut difficilement s’offrir une meilleure star en ce moment à Hollywood. Le garçon n’ayant pas pour habitude de se déplacer pour rien, s’il acceptait d’être sur le projet, c’est que des bonnes raisons le poussent à le faire.

Aucune date de sortie n’est potentiellement annoncée. Mais quelque chose nous dit qu’elle sera prévue pour que le film s’immisce lors de prochains Oscars.