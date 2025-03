Leonardo DiCaprio prend les armes dans le teaser du nouveau Paul Thomas Anderson

Les premières images du nouveau film de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, sont enfin là. Le film, dans lequel figure Leonardo DiCaprio, promet d’être ample et empreint de violence.

Un premier teaser avant la bande-annonce du nouveau PTA

Au début de ses prises de vue du côté de la Californie en janvier 2024, il était surnommé le BC Project. Cette semaine, Variety nous apprend que le prochain film de Paul Thomas Anderson s’intitule One Battle After Another (Une bataille après l’autre en français). Jusque-là, on savait très peu de choses sur le film. Et on en sait encore d’ailleurs très peu.

One Battle After Another serait un thriller policier sur fond d’Americana. Pour l’occasion, le réalisateur de Licorice Pizza (son dernier film en date) s’est offert un casting de luxe. Avec en premier lieu, Leonardo DiCaprio. Il donnera la réplique à Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor et Sean Penn.

Un (très) court teaser de 21 secondes vient d’être dévoilé avant une première bande-annonce prévue pour la semaine prochaine. Et ça promet déjà du lourd.

Leonardo DiCaprio empêtré dans une histoire de violence

On ne peut encore deviner l’intrigue de One Battle After Another, mais on peut d’ores et déjà estimer que la violence sera au cœur du film. Dans l’extrait, on y voit le personnage de Leonardo DiCaprio siroter un verre en extérieur quand soudain, il est surpris par les tirs au fusil d’une femme enceinte. On peut alors entendre un narrateur demander « Qu'allez-vous faire de ce bébé ? ». On découvre ainsi l’enfant adulte, tirer avec un fusil comme le faisait sa mère.

Le teaser se conclut sur cette phrase « Juste au moment où tu penses avoir compris la situation », avant de montrer un Leonardo DiCaprio plus âgé regarder dans la lunette de son fusil. C’est alors qu’apparaît Sean Penn, entraînant une femme de force dans une ruelle.

Plusieurs médias affirment que One Battle After Another est le film le plus cher de PTA. Il aurait coûté 140 millions de dollars, selon Variety. De ce fait, le long-métrage devra faire mieux que Licorice Pizza qui avait perdu des dizaines de millions de dollars. Le film, porté par Bradley Cooper, n’avait pas su rembourser son budget de 40 millions lors de sa sortie en 2021. Le tir pourrait être rectifié.

One Battle After Another est attendu le 6 août dans nos salles.