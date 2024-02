Les 4 Fantastiques : le casting du reboot officiellement annoncé

Marvel a officiellement annoncé le casting de son nouveau reboot de Les 4 Fantastiques, qui sortira à l'été 2025. Comme les rumeurs le laissaient présager, Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn en seront les nouvelles têtes d'affiche.

Les 4 Fantastiques reviennent (encore)

Les 4 Fantastiques, l'un des groupes de super-héros les plus emblématiques de l'univers Marvel, ont connu plusieurs adaptations cinématographiques au fil des années, sans parvenir à réellement trouver la bonne recette. Ce qui explique pourquoi il y a eu de nombreuses tentatives de reboot.

Leur première apparition remonte à 2005. Réalisé par Tim Story, ce film marque la première apparition majeure des 4 Fantastiques dans un long-métrage live-action. Avec Ioan Gruffudd dans le rôle de Reed Richards (Mr. Fantastique), Jessica Alba en Sue Storm (La Femme Invisible), Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm (La Torche Humaine), et Michael Chiklis dans la peau de Ben Grimm (La Chose), le film explore l'origine de leurs pouvoirs et leur confrontation avec le Docteur Doom (campé par Julian McMahon). Malgré des critiques mitigées, le film a connu un succès commercial, ce qui a mené à une suite en 2007 avec le même casting.

Les 4 Fantastiques (2005) © 20th Century Studios

En 2015, il y a eu un premier reboot, mis en scène par Josh Trank, et porté par Miles Teller (Reed Richards), Kate Mara (Sue Storm), Michael B. Jordan (Johnny Storm), et Jamie Bell (Ben Grimm). Ce film a tenté d'offrir une perspective plus sombre et plus réaliste sur l'histoire des héros. Cependant, il a été largement critiqué pour son ton, son développement de personnages, ses choix de narration, et a été un échec commercial et critique, ce qui a mis en pause les projets futurs pour la franchise.

Mais avec le rachat de la 20th Century Fox par Disney, un énième retour des 4 Fantastiques a été annoncé. Et après de nombreux mois de rumeurs, on connaît désormais enfin le casting.

Le casting du film de 2025 se dévoile

Marvel a en effet annoncé officiellement que ce nouveau reboot de Les 4 Fantastiques mis en scène par Matt Shakman (WandaVision) sera porté par Pedro Pascal (Mr. Fantastique), Vanessa Kirby (La Femme Invisible), Joseph Quinn (La Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach (La Chose). En revanche, nous ignorons encore qui interprétera le Docteur Doom, grand antagoniste des super-héros.

Pour l'occasion, Marvel a posté une première affiche rétro mettant en scène les acteurs dans la peau de leurs personnages, pour la Saint-Valentin :

Une date officielle a également été dévoilée : le film sortira dans les salles le 25 juillet 2025 aux États-Unis (et probablement deux jours avant en France). Il avait été auparavant daté au 30 avril 2025, date qui a finalement été choisie par Disney pour son film Thunderbolts.