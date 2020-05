Les 4 Fantastiques : Chris Evans revient sur son rôle de la Torche Humaine

Chris Evans, aujourd'hui célèbre pour son rôle de Captain America dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a commencé sa carrière dans l'univers super-héroïque en campant La Torche Humaine dans « Les 4 Fantastiques ». L'acteur revient sur cette époque.

Aujourd'hui, Chris Evans est l'un des visages emblématiques du MCU. Le rôle de Captain America lui a offert un tremplin non négligeable et lui a donné une réputation internationale. Pourtant, avant de tourner dans le MCU, l'acteur a campé un autre super-héros : La Torche Humaine. Il revient sur ce rôle finalement important pour sa carrière.

« J'avais besoin d'une victoire »

Il a interprété ce personnage culte des comics dans Les 4 Fantastiques en 2005. Puis dans la suite en 2007. Malgré son interprétation appliquée, les longs-métrages sont des échecs critiques. Pour autant, Chris Evans en garde un bon souvenir et est heureux d'y avoir participé.

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, Chris Evans a expliqué pourquoi il avait accepté de jouer ce héros. Il a également partagé sa réaction quand il a su qu'il allait incarner La Torche Humaine, qui était le plus grand rôle de sa carrière à l'époque :

C'était à l'époque où le genre super-héroïque décollait. La plupart des films étaient sur les talons des Spider-Man et des X-Men qui dominaient le genre. Parfois vous essayez de vous souvenir de certains moments de votre vie, de certaines évolutions professionnelles, mais vous n'y parvenez pas. Il y a certains appels téléphoniques pour obtenir un emploi dont je ne me rappelle pas. Mais celui-là je m'en souviens très bien. Je venais de me faire larguer, j'avais besoin d'une victoire. Je me souviens avoir reçu cet appel téléphonique et d'avoir simplement pensé : « Oh oui ! » C'était vraiment un rôle que j'aimais, c'était le meilleur chèque de paie que j'ai jamais eu. C'était un tournant dans ma carrière.

C'est assez cool de voir Chris Evans aussi lucide. Il n’oublie pas qu'il doit beaucoup à Les 4 Fantastiques et au réalisateur Tim Story. Il ne renie pas non plus les deux longs-métrages pourtant souvent dénigrés. Il en a un bon souvenir et c'est finalement le principal pour lui. Après, pour les spectateurs, c'est une autre histoire...