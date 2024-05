Les 4 Fantastiques : Galactus est confirmé, voici l'acteur qui va l'incarner dans le MCU

Après le Surfeur d'Argent, au tour de Galactus de trouver son interprète dans "Les 4 Fantastiques", le prochain blockbuster très attendu du Marvel Cinematic Universe.

Voici le visage de Galactus

Voilà un moment que la présence de Galactus dans le prochain film Les 4 Fantastiques semblait une évidence. Début avril, on apprenait la venue de Julia Garner pour incarner Shalla-Bal, une version du Surfeur d'Argent. Et qui dit Surfeur d'Argent, dit forcément Galactus. Les deux personnages étant fortement liés dans les comics Marvel. En effet, à l'origine, le Dévoreur de Mondes se rend sur la planète Zenn-La, prêt à la détruire. Il fait cependant un pacte avec l'un de ses habitants, Norrin Radd, et lui propose d'épargner sa planète s'il devient son serviteur et qu'il parcourt l'univers pour lui trouver d'autres planètes à consommer. C'est ainsi qu'il fait de lui le Surfer d'Argent.

On attendait tout de même une confirmation de la présence de l'antagoniste dans Les 4 Fantastiques, et c'est désormais le cas avec l'annonce de son interprète. D'après The Hollywood Reporter, Galactus sera donc incarné par Ralph Ineson. L'acteur britannique est un visage qui marque les esprits. Après avoir interprété Amycus Carrow dans la saga Harry Potter, on a pu le voir dans l'excellent film d'horreur The Witch (2015) ou encore The Northman (2021). C'est aussi lui qui jouait le père Brennan dans le récent La Malédiction : L'Origine.

Un beau casting pour Les 4 Fantastiques

C'est donc un choix intéressant fait par Marvel Studios, car le comédien a été associé à plusieurs productions horrifiques et il en impose toujours dans ce genre. On l'imagine facilement jouer l'imposant Galactus. Par contre, Les 4 Fantastiques ne sera pas son premier film du MCU (Marvel Cinematic Universe). Déjà en 2014 il était apparu rapidement dans Les Gardiens de la Galaxie, pour jouer un ravageur.

Outre Julia Garner et Ralph Ineson, rappelons que Les 4 Fantastiques sera porté par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn. Ces derniers incarneront les super-héros dans ce film réalisé par Matt Shakman. La sortie est prévue pour le 23 juillet 2025 dans les salles françaises.