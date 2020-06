Les 4 Fantastiques : Josh Trank voulait une actrice noire pour le rôle de Kate Mara

En pleine période explosive où les USA se révoltent pour soutenir les Afro-américains à la suite du décès de George Floyd, Josh Trank revient sur la réticence de la Fox quand il a voulu essayer d'imposer une Sue Storm de couleur dans le scénario. Un rôle qui est revenu à Kate Mara.

Cinq ans après, le film Les 4 Fantastiques revient régulièrement dans l'actualité. Son réalisateur, Josh Trank, ne cesse de se justifier et veut expliquer que le ratage est à mettre au crédit du studio. Il en remet une couche aujourd'hui auprès de Geeks of Color en dévoilant qu'il voulait une actrice noire pour incarner Sue Storm, l'un des personnages du groupe de super-héros, finalement interprété par Kate Mara.

Une décision qui tombait sous le sens, La Femme Invisible étant la sœur de Johnny, La Torche Humaine. Ce dernier est bien un personnage de couleur, avec Michael B. Jordan dans le rôle. Sauf que la 20th Century Fox n'a pas voulu soutenir le réalisateur jusqu'au bout en mettant deux interprètes noirs dans le groupe. Josh Trank revient sur les discussions avec les producteurs et sur ses regrets au regard de l'actualité :

Il y a eu beaucoup de conversations controversées à ce sujet. J'étais surtout intéressé par une Sue Storm noire et un Johnny Storm noir ainsi qu'un Franklin Storm noir. Mais en fin de compte, j'ai trouvé beaucoup de réticences assez lourdes sur le casting d'une femme noire pour ce rôle. Quand j'y repense, j'aurais dû partir quand ça m'a frappé, et je me sens gêné à ce sujet, je n'étais absolument pas d'accord sur le principe.

Il admet avoir manqué de courage à l'époque pour aller contre les décisions du studio et c'est une nouvelle divergence entre les deux camps qui s'ajoute à une liste déjà longue comme le bras. Rien ne dit que Les 4 Fantastiques aurait été un excellent film si Josh Trank avait eu carte blanche mais nous sommes sûrs que ça n'aurait pas pu être pire que le résultat final.

Le choix Michael B. Jordan avait fait parler à l'époque

On se souvient que les fans des comics avaient fait part de leur mécontentement quand Michael B. Jordan avait été annoncé dans le rôle de La Torche Humaine. Transformer un personnage blanc en noir n'était pas spécialement bien vu et les grognements auraient été encore plus denses si toute la famille avait eu le même traitement. Mais à l'heure où l'on vous parle, avec les vagues de contestation aux Etats-Unis pour militer en faveur des Afro-américains, les révélations de Josh Trank ne font pas l'effet d'une bombe. Elles expriment juste un mal profond, parfaitement identifié.

On constate depuis longtemps que les studios ont du mal avec les minorités, même si certaines choses sont en train de changer avec notamment Marvel qui veut prôner la diversité à l'écran. Le mouvement Black Lives Matter devrait avoir des répercussions sur l'industrie du cinéma dans les mois et années à venir.