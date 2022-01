Les 4 Fantastiques : l'escroquerie dingue qui a mené au tout premier film

Avant les deux films de Tim Story et le reboot de Josh Trank, il y a eu une version antérieure des 4 Fantastiques. En effet, en 1994 sort un film réalisé par Oley Sassone. Une œuvre que tout le monde souhaite oublier, mais dont les coulisses sont absolument dingues.

Les 4 Fantastiques : une simple histoire de droits

En 1994, Oley Sassone met en scène le tout premier film en version live consacré aux célèbres 4 Fantastiques. A l’époque, le genre super-héroïque est moins populaire qu’aujourd’hui, mais a déjà offert quelques petits chefs-d’œuvre comme les Batman de Tim Burton ou le Superman de Richard Donner. Les spectateurs sont donc en droit d’exiger une adaptation correcte. En tout cas, un film de cinéma respectueux de lui-même et du public. C’était sans compter l’avarice incroyable du producteur allemand Bernd Eichinger.

Les années 1980-90 : une époque compliquée pour Marvel

A la fin des années 1980, Marvel Comcis est au bord de la faillite. Les ventes de comics ne suffisent pas, et La Maison des Idées ressemble de plus en plus à un gouffre financier. Stan Lee est obligé de vendre les droits cinématographiques de ses personnages aux différents studios de cinéma américains. Ainsi, par exemple, Hulk fini entre les mains d’Universal, Spider-Man est vendu à Cannon Film, tandis que les X-Men reviennent à la 20th Century Fox.

Au milieu de tout ça, en 1983, le producteur allemand Bernd Eichinger, patron de la boîte de production Neue Constantin, débarque chez Marvel, et réclame les droits cinématographiques des 4 Fantastiques. Manque de chance, Stan Lee a déjà vendu La Torche Humaine à Universal en 1977. Bernd Eichinger souhaitant avoir l’équipe au complet, prend son mal en patience, et attend trois années avant que La Torche Humaine ne revienne entre les mains de Marvel Comics.

Les 4 Fantastiques ©Marvel Comics

En 1986, Bernd Eichinger réussi ainsi à obtenir les droits d’exploitation des 4 Fantastiques. Pour la ridicule somme de 250 000 dollars. Pour autant, il n’a plus assez de sous pour lancer son projet. Il laisse alors les droits des 4 Fantastiques pourrir au fond d’un tiroir. Puis arrive l’année 1992. Bernd Eichinger se réveille un matin, et réalise alors que ses droits sur Les 4 Fantastiques expirent le 31 décembre 1992. S’il ne lance pas un film avant cette date, les droits d’exploitation cinématographique de la célèbre équipe reviendront directement entre les mains de Stan Lee. Ni une, ni deux, il décide donc de lancer la production d’un film Les 4 Fantastiques.

La belle arnaque

Alors qu’il ne lui reste plus que quelques semaines avant de perdre ses droits sur Les 4 Fantastiques, Bernd Eichinger tente de renégocier son contrat avec Marvel Comics. Ces derniers refusent catégoriquement une prolongation des droits. En effet, la firme commence à se rendre compte qu’il y a de l’argent à se faire avec les adaptations de comics. Superman et Batman ont prouvé que le cinéma et le monde des comics sont un arrangement lucratif.

Les 4 Fantastiques ©Neue Constantin

Bernd Eichinger a donc une idée de génie (ou d’escroc, au choix). Il lance la production d’un film fauché et sans aucune envergure trois mois avant la date fatidique du 31 décembre 1992. Simplement pour conserver les droits sur les personnages. Bernd Eichinger appelle alors Roger Corman à la rescousse. Spécialisé dans les petits budgets, le producteur estime pouvoir terminer le film pour une somme de 1 million de dollars.

Le tournage débute ainsi le 28 décembre 1993 sous la direction d'Oley Sasson. Ce dernier n’a jamais caché son engouement pour participer à ce tournage, ou à n’importe quel tournage de films de super-héros d’ailleurs. Mais le pauvre n’avait aucune idée de la galère dans laquelle il mettait les pieds. Bernd Eichinger veut faire le maximum d’économie, et embauche ainsi un casting totalement inconnu composé d'Alex Hyde-White, Jay Underwood, Rebecca Staab, Michael Bailey Smith et de Joseph Culp dans la peau de Fatalis.

Un film à faire disparaître

Le tournage se déroule dans des conditions déplorables. La majorité du set a lieu dans une ancienne scierie à l’abandon, où les rats et les cafards pullulent. Pour dépenser encore moins, Bernd Eichinger utilise les décors d’anciens films à peine transformés. Les comédiens se posent rapidement des questions. Mais ils décident de faire le maximum d’efforts pour lancer leur carrière et faire de ce projet un bon film.

Parce que oui, Bernd Eichinger n’a jamais dit à ses acteurs, ni même à ses équipes techniques, que ce projet a été créé simplement pour emmerder Marvel Comics. « On avait l’impression de faire un vrai film » confia Jay Underwood des années après.

Les 4 Fantastiques ©Neue Constantin

En seulement 21 jours, le tournage est terminé. La promotion commence pendant l’été 1993. Des trailers sont projetés dans les cinémas et sur les cassettes de Roger Corman. Le casting fait la promotion du métrage et s’affiche même au Comic-Con de San Diego. La première mondiale est prévue en janvier 1994, mais le film ne verra finalement jamais le jour. Les acteurs apprennent la triste nouvelle. Ils se rendent alors compte que Bernd Eichinger n’avait en fait jamais l’intention de sortir le film. Stan Lee déclarera par la suite :

Ce film n’aurait dû être vu par aucun être humain. Ce qui est tragique, c’est que ceux qui ont travaillé dessus ne le savaient pas.

Difficile de savoir si Bernd Eichinger avait pris cette décision avant le lancement du projet, ou si le résultat évidemment raté du film l’a poussé à ne pas sortir Les 4 Fantastiques. Peu de temps après, Avi Arad, le producteur qui a remis les films Marvel dans le droit chemin avec Spider-Man et X-Men, appelle Bernd Eichinger et lui propose de rembourser tous ses frais et de récupérer les droits des 4 Fantastiques. Ce dernier accepte.

Avi Arad explique par la suite qu’il a dépensé des millions de dollars pour littéralement brûler le film Les 4 Fantastiques, en détruisant toutes les copies. Toutes ? Enfin presque, puisque le film existe toujours. Une des copies, dont l’origine reste inconnue, a résisté. Depuis, elle est copiée et recopiée pour que l’esprit de cette œuvre pas comme les autres continuent d’être perpétué. Aujourd'hui, le film est même disponible sur YouTube pour les petits curieux.