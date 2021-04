Les 4 Fantastiques : Mads Mikkelsen révèle les détails de son audition ratée

Le comédien Mads Mikkelsen revient sur son audition ratée pour le personnage de Reed Richards dans le film « Les 4 Fantastiques », sorti en 2005. Une expérience qu’il qualifie d’humiliante.

Les 4 Fantastiques : l’avant MCU

En 2005, le cinéaste Tim Story est chargé de réaliser la nouvelle adaptation de Les 4 Fantastiques. Produit par la 20th Century Fox, le film sort à une époque où les sagas X-Men et Spider-Man cartonnent dans le monde entier. Le but est de surfer sur ce triomphe international. Tim Story se compose un casting globalement convaincant avec Ioan Gruffudd en Mr Fantastic, Jessica Alba dans la peau de la Femme Invisible, Michael Chiklis dans le rôle de La Chose et enfin Chris Evans dans le costume de La Torche Humaine, quelques années avant d’être choisi pour incarner Captain America dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent ©20th Century Fox

Même si le film se fait descendre par les critiques, il rapporte plus de 333 millions de dollars au box-office, pour un budget de 100 millions. Un score suffisant pour que la Fox se lance dans la production d’une suite en 2007 : Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent.

Mads Mikkelsen a tenté sa chance

Vous ne le savez peut-être pas mais Mads Mikkelsen a essayé d’incarner Mr Fantastic dans le film Les 4 Fantastiques de Tim Story. Le comédien a en effet tenté sa chance pour camper le leader de l’équipe fantastique. Une expérience qui lui a laissé de mauvais souvenirs. Dans le cadre d’un long portrait sur l’artiste dans le média Vulture, la star de Hannibal a jeté un nouvel éclairage sur son audition ratée de Mr Fantastic. Mads Mikkelsen révèle que peu après le tournage de Casino Royale, il s’est trouvé un agent américain et a commencé à avoir des propositions à Hollywood. Comme il le décrit, le comédien a essayé différents rôles, et a multiplié les opportunités. Cette approche l’a amené à passer une audition pour le rôle de Reed Richards. Voici ce qu’il déclare dans le magazine :

Certaines choses étaient intéressantes, mais d’autres beaucoup moins. C'est là que j'ai senti qu’on peut complètement perdre sa confiance en tant qu'acteur. Debout dans un bureau avec une personne qui regarde son papier. Et vous faites semblant d'avoir des bras élastiques en disant une simple ligne de dialogue. Je sais que beaucoup de casting ne sont que des premières impressions. Mais je trouve impoli de demander aux gens d'entrer dans une pièce et de leur faire lire une ligne tout en prétendant que vous avez des bras de l'homme caoutchouc. « Prends cette tasse de café là-bas ». C'était plutôt humiliant.

Hannibal (Mads Mikkelsen) ©Dino De Laurentiis Company

Malheureusement, c’est généralement de cette manière que se déroulent les auditions sur les gros blockbusters hollywoodiens. Les 4 Fantastiques ne fait pas entorse à la règle. Il y avait sans doute de nombreux acteurs en lice, mais c’est Ioan Gruffudd qui a été finalement retenu. Depuis, Mads Mikkelsen a eu sa revanche et a tourné dans de nombreux blockbusters américains. Il est notamment apparu dans Polar, Doctor Strange ou encore Rogue One : A Star Wars Story. Il sera par ailleurs prochainement dans Les Animaux Fantastiques 3 et dans Indiana Jones 5. Et finalement, avec le recul, cette mauvaise expérience était peut-être un signe, tant le film Les 4 Fantastiques est largement oubliable.