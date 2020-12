Les 4 Fantastiques : Marvel annonce enfin un film

Récupérés par Disney dans le rachat de la Fox, Les 4 Fantastiques étaient destinés à terminer dans le Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige vient de mettre fin à l'attente concernant le groupe en annonçant qu'un film était en préparation, avec à sa tête un réalisateur déjà connu du studio.

Les 4 Fantastiques dans le MCU, c'est officiel

La Fox se sera royalement plantée avec Les 4 Fantastiques de Josh Trank. Bide artistique et commercial, le film a empêché le quatuor d'obtenir enfin l'adaptation qu'il était en droit de mériter. Disney a depuis racheté le studio, récupérant les droits ainsi que ceux des X-Men dans l'objectif de s'en servir dans le MCU un jour ou l'autre. Jusqu'ici, on n'avait pas de réels indices sur comment les choses allaient se passer pour les personnages concernés. À vrai dire, on n'en a pas plus à l'heure où l'on écrit ces lignes. Mais on sait désormais qu'un film Les 4 Fantastiques est en préparation pour de bon. Kevin Feige a annoncé lors de l'Investor Day de Disney que le film était prévu, avec Jon Watts chargé de le mettre en scène. Le réalisateur est bien installé chez Marvel puisqu'il s'est déjà occupé des deux premiers films Spider-Man et qu'il sera toujours présent pour le prochain. On ne pensait pas que le studio irait le chercher pour s'occuper d'autres héros. C'est une réelle marque de confiance que de lui confier un aussi gros morceau, à défaut d'être une preuve d'originalité ou une prise de risque.

Disney passe après le carnage de la Fox et doit laver l'honneur des personnages. Pour y parvenir, aurons-nous un reboot qui va reprendre leur histoire de zéro ? À savoir celle de scientifiques qui sont victimes d'un accident lors d'une mission dans l'espace et qui se découvrent tous des pouvoirs. Leur donner un nouveau film, c'est une chose, mais les incorporer dans un univers connecté, c'en est une autre. À moins d'un énorme et improbable retournement de situation, Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell ne reprendront pas leur rôle.

Comme avec la plupart des projets évoqués par Kevin Feige lors de l'Investor Day, nous devrons patienter pour connaître la direction prise par le film. Le calendrier des sorties dans les salles est bien chargé jusqu'en 2023. Les 4 Fantastiques ne risque pas de sortir dans les trois prochaines années, ce qui laisse le temps d'en entendre parler plus amplement.