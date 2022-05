Les 4 Fantastiques : mauvaise nouvelle pour le retour de l'équipe

Après l'échec artistique et financier qu'a été le précédent reboot "Les 4 Fantastiques" de Josh Trank, on attend qu'une nouvelle version nous apporte davantage satisfaction. L'équipe de super-héros doit débarquer dans le MCU mais le projet se complique un peu.

Les 4 Fantastiques : ils vont aussi rejoindre le MCU

Le Marvel Cinematic Universe est loin d'avoir exploité tout le potentiel des comics et certains personnages doivent encore faire leur apparition. C'est notamment le cas des 4 Fantastiques ! Les personnages n'ont pas été bien traités lors de leurs précédentes apparitions au cinéma. Il nous tarde qu'une adaptation digne de ce nom leur rende justice.

Les 4 Fantastiques ©20th Century Studios

Ça sera peut-être le cas de ce reboot, même si on préfère ne pas trop s'avancer. Le projet doit s'imbriquer dans l'univers étendu, sans qu'on ne sache encore comment. À vrai dire, on ne sait rien du tout sur le long-métrage. Si ce n'est que Jon Watts est aux commandes. Ou, plutôt, qu'il l'était ! Deadline a révélé que le metteur en scène vient de quitter le navire.

Une pause s'impose pour Jon Watts

Une nouvelle qui pourrait nous faire penser que les célèbres différends artistiques ont encore frappé. Or, à en croire le média américain, Jon Watts veut juste faire une pause avec le cinéma de super-héros, après avoir tant donné sur la trilogie Spider-Man. Chose que l'on peut comprendre car ces grosses productions demandent une énergie folle et prennent du temps. Rempiler après Spider-Man : No Way Home n'était pas une bonne idée selon lui. Pour le public, son départ n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bien qu'il soit responsable de gros succès financiers pour le compte de Disney/Marvel, il n'était pas le plus brillant des réalisateurs du MCU selon les spectateurs. Nul doute qu'on ne perdra pas au change, même si l'identité de son successeur n'est pas encore connue.

Aucun nom n'est cité pour le moment et Les 4 Fantastiques ne devrait pas sortir avant 2024. De quoi laisser le temps au studio de se retourner. La séparation avec Jon Watts se fait en bons termes et Marvel précise dans son communiqué officiel qu'une future collaboration reste envisageable. En sachant qu'il se dit que le MCU pourrait durer une dizaine d'années supplémentaires, ce ne sont pas occasions qui vont manquer !