Les 4 Fantastiques : Nicolas Cage a failli interpréter le Dr Fatalis

En 2005, auréolé du succès des deux premiers films X-Men, la 20th Century Fox décide de se lancer dans une nouvelle adaptation des comics Marvel : Les 4 Fantastiques. La production confie la réalisation du film à Tim Story. Côté casting, Ioan Gruffudd endosse le rôle de Mr Fantastic, Jessica Alba campe la Femme Invisible, Chris Evans devient la Torche Humaine et Michael Chiklis se transforme en la Chose. Quant au grand méchant, le terrible Dr Fatalis, il était interprété par Julian McMahon. Le film a rencontré des critiques majoritairement négatives mais a néanmoins rapporté plus de 333 millions de dollars au box-office, pour un budget de 100 millions.

Le Dr Fatalis est l'un des vilains les plus cultes de tout l'univers Marvel. Un personnage très apprécié des lecteurs de comics, adapté à trois reprises sur grand écran. Mais jamais de façon réellement convaincante. Les fans de l'univers Marvel n'attendent qu'une chose : sa réintroduction dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dans une récente publication Instagram, l'artiste Ryan Unicomb a révélé que le comédien Nicolas Cage était initialement le premier choix de la 20th Century Fox pour endosser le rôle de Fatalis. L'artiste a partagé trois images. Deux d'entre elles représentent les bras de Fatalis, avec un design différent de celui conservé dans le film de Tim Story. La troisième photographie dévoile un concept art de Nicolas Cage dans la peau du grand méchant. La publication est accompagnée du texte suivant :

Avant que Julian McMahon n'assume le rôle, Nicolas Cage avait été choisi comme Docteur Fatalis dans Les 4 Fantastiques en 2005. La production a décidé d'approcher Cage après qu'un artiste conceptuel ait utilisé l'image du chanteur Marilyn Manson, pour certaines de ses pièces. Le projet était considérablement plus sombre et le look de Fatalis penchait vers une classification PG-13 ou R (comme on peut le voir dans ces maquettes de production, et ces bras bio-métalliques sans peau). Cela n'a évidemment jamais été réalisé, mais c'est néanmoins intéressant.