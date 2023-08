Les 4 Fantastiques : une star de Mission Impossible au casting ?

Le prochain film "Les 4 Fantastiques" aurait décidé de miser sur une actrice très en vue en ce moment pour incarner Sue Storm, alias La Femme invisible. Il s'agirait de Vanessa Kirby, présente dans "Mission Impossible 7" et prochainement dans "Napoleon".

Les 4 Fantastiques de retour sur grand écran

Parmi les gros projets à venir du côté de Marvel Studios, il y a évidemment Les 4 Fantastiques. Voilà longtemps que les fans attendent que Mr Fantastique, La Femme invisible, La Torche humaine et La Chose rejoignent le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cela va enfin se concrétiser puisque le long-métrage est actuellement prévu pour le 30 avril 2025 en France.

Les 4 Fantastiques ©Marvel

Pour dirigé ce qui sera le 36e film du MCU, le réalisateur Matt Shakman (WandaVision) a déjà été engagé. Mais pour le public, le plus important est ailleurs : le casting. Rien n'a encore été confirmé par le studio mais plusieurs rumeurs ont été évoquées. La dernière en date nous vient de Jeff Sneider, journaliste américain généralement plutôt bien informé. Et ce dernier vient donc d'annoncer deux noms qui auraient rejoint Les 4 Fantastiques.

Vanessa Kirby en Sur Storm ?

D'après Jeff Sneider, Vanessa Kirby aurait été engagée pour incarner Sue Storm, alias La Femme invisible, et Joseph Quinn (Stranger Things) pour jouer son frère Johnny Storm, alias La Torche humaine. Jeff Sneider avait d'abord nommé Jack Quaid (The Boys) avant de se raviser, assumant son erreur liée à leurs initiales.

Concernant Vanessa Kirby, ce n'est pas la première fois que son nom est évoqué pour ce rôle. Interrogée à ce sujet, la comédienne avait simplement déclaré que ce serait "un honneur" pour elle de jouer Sue Storm. Il faut dire que l'actrice a gagné en popularité ces derniers temps à Hollywood. Déjà sa présence dans Mission impossible : Fallout (2018) avait marqué les esprits. Et elle avait par la suite participé au blockbuster Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019).

Vanessa Kirby - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Mais cette année, son rôle de la Veuve blanche a pris davantage d'importance dans Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1. On devrait d'ailleurs la retrouver aux côtés de Tom Cruise dans la suite, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two (2024). Avant cela, c'est dans le très attendu Napoleon de Ridley Scott qu'on la verra. Face à Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby a obtenu un rôle important puisqu'elle y incarne l'épouse de Bonaparte, Joséphine de Beauharnais. Le film sera à découvrir dans les salles le 22 novembre 2023.

L'annonce du casting de Les 4 Fantastiques reste encore à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation de Marvel Studios.