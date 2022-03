Les Affranchis : cette scène improvisée de Joe Pesci qui vient d'un vrai gangster

Lors du tournage de "Les Affranchis", Martin Scorsese crée avec Joe Pesci et Ray Liotta une des scènes les plus mémorables du film. Le fameux "Funny How ?" reste gravé dans nos mémoires.

Les Affranchis, au cœur du milieu mafieux

Sorti le 12 septembre 1990 dans les salles de cinéma françaises, Les Affranchis est devenu avec le temps un des monuments des films de gangsters. Basé sur des personnages réels, le long-métrage signé Martin Scorsese nous plonge dans l'univers impétueux des grands mafieux de New York depuis les années 50. Henry Hill, incarné à l'écran par Ray Liotta, commence à travailler pour le compte de Paul Cicero et s'implique dans le trafic de drogues et d'autres opérations malhonnêtes. À ses côtés, les caïds Jimmy Conway (Robert De Niro) et Tommy DeVito (Joe Pesci) l'accompagnent.

Les Affranchis ©Warner Bros.

En réalisant Les Affranchis au début des années 90, le cinéaste italo-américain met en images le roman Wiseguy de Nicholas Pileggi. De nombreuses scènes sont désormais cultes, et ce grâce notamment aux prestations des interprètes masculins allant de Robert De Niro à Joe Pesci. Ce dernier recevant l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Même si le long-métrage ne gagne qu'une seule statuette à la plus prestigieuse cérémonie des États-Unis, Les Affranchis avait alors 6 nominations dont celles de meilleur réalisateur et meilleur film.

Joe Pesci, le clown de service ?

Parmi les séquences mythiques du film, une apparaît comme l'une des plus marquantes. Elle se déroule dans un restaurant, où bons nombres de mafieux prennent un verre. Au premier plan de la scène, se trouvent Henry Hill (Ray Liotta) et Tommy DeVito (Joe Pesci). Alors que les rires se multiplient face aux histoires de Tommy, l'ambiance change en une poignée de secondes.

C'est à la remarque de Henry, soulignant à son ami à quel point il est drôle, que Tommy se froisse. Le personnage impulsif, teigneux et violent qu'incarne Joe Pesci devient une véritable sangsue face à son acolyte. Répétant à plusieurs reprises pourquoi il le trouve si marrant, Tommy ne lâche pas le morceau et déstabilise Henry qui perd progressivement ses moyens. Autour d'eux, plus personne n'ose émettre un son. Jusqu'à ce que Tommy perde son sérieux et annonce qu'il plaisante. D'un coup, la tension descend de plusieurs crans et les gens se remettent à rire.

La séquence n'en finit pas là. À peine la plaisanterie terminée, Tommy éclate une bouteille à la figure de Sonny Bunz sur un coup de colère irréfléchi. Puis s'énerve également contre un homme lambda qui le regarde avec insistance. Henry en profite pour répéter qu'il est un "funny guy". Cette fois, tout le monde en rit.

Un moment mythique

Cette scène vient tout droit de la jeunesse de Joe Pesci. Serveur dans un restaurant lorsqu'il était plus jeune, l'acteur américain dit à une des personnes, apparemment un des gangsters du coin, qu'il est drôle. L'homme le prend mal, assez pour que ce souvenir reste en mémoire. Joe Pesci fournit l'anecdote à Scorsese qui l'aime particulièrement. Il ne l'ajoute pas au scénario, mais souhaite l'intégrer au film.

Scorsese informe les deux acteurs de ce qu'il se passe dans la scène, et donne l'entière responsabilité à ces derniers pour les dialogues. Travaillée en répétition, la séquence mythique voit Joe Pesci et Ray Liotta se renvoyer la balle. Cette scène tient de l'improvisation, car la façon dont le ton change, les différentes répliques, et la continuité de la scène se créent sur le moment.

Les Affranchis ©Warner Bros.

Les autres acteurs ne sont pas au courant, car le réalisateur souhaite des réactions les plus vraies possibles. C'est pour cela que les caméras restent fixes et intègrent le maximum de visages. Comme il l'indique à GQ :

Je l'ai filmé avec seulement deux caméras. Plans moyens, pas de gros plan, car le langage corporel des personnes autour était très important.

Les Affranchis demeure une réussite à tous les niveaux qui n'a pas pris une ride.