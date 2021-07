Les Amours d'Anaïs : une bande-annonce solaire avec Anaïs Demoustier

Trois ans après son court-métrage remarqué, Charline Bourgeois-Tacquet revient avec "Les Amours d’Anaïs". Elle peint le portrait d’une trentenaire haute en couleur, incarnée par Anaïs Demoustier, qui se lance à corps perdu dans l'exploration des sentiments.

Les Amours d'Anaïs : sous la direction de Charline Bourgeois-Tacquet

Charline Bourgeois Tacquet met en scène pour une seconde fois l'actrice Anaïs Demoustier. En effet, elles ont déjà travaillé ensemble en 2018 pour le court-métrage Pauline asservie, présélectionné aux César 2020 et récompensé dans de nombreux festivals internationaux. La réalisatrice revient, une nouvelle fois accompagnée de la comédienne pour présenter Les Amours d'Anaïs, son premier long-métrage, sélectionné à la Semaine de la Critique en 2021, en séance spéciale du 60e anniversaire.

Les Amours d'Anaïs ©Les Films Pelléas : Année Zéro

Un honneur donc pour la cinéaste qui s'est inspirée de son court-métrage en poursuivant l'histoire de Pauline asservie, faisant ainsi du scénario de Les Amours d'Anaïs une continuité. Ce film s'intéresse au désir qui met en mouvement, qui déplace et qui projette vers l'autre. C'est avec plaisir que nous découvrons enfin cette bande-annonce pleine de vitalité. Le film arrivera en salle le 15 septembre prochain.

L'exploration des sentiments

Le synopsis officiel du film est le suivant : Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… Qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Dans Les Amours d'Anaïs, on suit la vie d'une jeune femme intellectuelle qui veut contrôler les choses. Elle analyse et théorise sur la vie. Anaïs aime la littérature et les mots. Mais elle est débordée par ses émotions et déstabilisée par tout ce qu'elle ne maîtrise pas, notamment ses sentiments amoureux.

Les Amours d'Anaïs ©Les Films Pelléas : Année Zéro

On retrouve l'actrice Valeria Bruni-Tedschi, Denis Podalydès mais aussi Grégoire Oestermann. Anaïs est un personnage excessif, très dynamique qui ne cesse d'être en mouvement. La réalisatrice le dit elle-même dans les colonnes de Troiscouleurs :

Elle parle à mille à l'heure, vit à mille à l'heure, est toujours en mouvement, et a quand même pas mal d'autodérision.

Le film à l'esthétique lumineuse nous emmène dans cette quête et cette exploration des sentiments. C'est avant tout l'histoire d'une rencontre qui va changer la vie d'Anaïs, son quotidien, son attitude, et même son environnement.