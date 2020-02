Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’acteur Callum Turner, qui interprète Theseus Dragonneau, confirme qu’il sera de retour dans « Les Animaux fantastiques 3 ». Le tournage de ce troisième opus, toujours dirigé par David Yates, devrait bientôt débuter.

Callum Turner est un acteur montant. En 2018, il apparaît dans Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald dans la peau de Theseus Dragonneau, le frère du héros. Il sera par ailleurs de retour dans son rôle pour la troisième aventure magique du prequel de Harry Potter.

Bientôt en tournage

Lors d’une conversation avec Yahoo, pour la promotion de son nouveau film Emma, l’acteur de 29 ans a donné des détails sur son futur retour dans l’univers de Harry Potter. Il n’a cependant pas été très précis quant à sa prochaine apparition en tant que frère aîné de Norbert Dragonneau, toujours interprété par Eddie Redmayne.

Callum Turner affirme donc que le tournage devrait débuter dans « environ six semaines », mais qu’il n’a « aucune idée » de l’étendue de son implication. Il affirme même qu’il n’a pas encore lu le script. L’interview de Yahoo remonte au 15 janvier, ce qui signifie que le tournage de Les Animaux fantastiques 3 est sur le point de débuter, soit à la fin février ou au tout début mars. Le long-métrage se déroulera notamment au Brésil, plus précisément à Rio de Janeiro.

Les deux premiers opus se sont avérés être des succès critiques et commerciaux. Ils étaient déjà dirigés par David Yates qui officie comme réalisateur attitré de la franchise depuis Harry Potter et l’Ordre du Phénix en 2007. Les Animaux fantastiques avait rapporté plus de 814 millions de dollars pour un budget avoisinant les 180 millions. Un succès monstre. Le deuxième épisode a légèrement moins bien marché avec plus de 654 millions de dollars de recettes pour un budget de 200 millions.

Côté casting, la distribution est de retour avec notamment Eddie Redmayne en héros, Jude Law en Dumbledore et Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. On peut également noter les retours de Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler et Katherine Waterston.