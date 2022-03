Les Animaux fantastiques 3 : Dumbledore déclare son amour à Grindelwald dans cet extrait

"Les Animaux fantastiques 3" va voir Dumbledore et Grindelwald s'affronter. Mais le film, dans les salles le 13 avril, sera également l'occasion d'évoquer leur relation du passé. Un extrait montre que le magicien l'aimait.

Les Animaux fantastiques 3 : un troisième opus attendu

Les Animaux fantastiques 3 va permettre de poursuivre l'aventure de Norbert Dragonneau. Avec ses compagnons, et surtout le légendaire Dumbledore, il va tenter d'arrêter Grindelwald qui souhaite éradiquer les Moldus. Ce dernier affichera dans le film un visage différent. Interprété par Johnny Depp dans le second opus, c'est finalement Mads Mikkelsen qui a repris le rôle. Une décision qui n'avait pas plu aux fans de l'acteur, mais c'est ainsi. Face à Mikkelsen, on retrouvera Eddie Redmayne pour jouer Dragonneau, tandis que Jude Law sera Dumbledore. Le comédien sera très présent à l'image puisqu'une bonne partie de l'intrigue tournera autour du passé du magicien.

Les Animaux fantastiques 3 ©Warner Bros.

Dumbledore face à Grindelwald

Il y a logiquement une grande attente autour du film. D'autant qu'une petite bombe vient de tomber grâce à un récent Spot TV (en une d'article). Une courte vidéo qui montre Dumbledore en train de discuter avec Grindelwald. Dans les dernières secondes, il admet alors qu'il était amoureux de lui. Raison pour laquelle il a soutenu Grindelwald des années auparavant, avant qu'il ne dépasse les limites.

L'homosexualité de Dumbledore avait déjà été confirmée auparavant par J.K. Rowling. C'était en 2007, à l'occasion d'une lecture publique au Carnegie Hall de New York. Elle disait alors que, pour elle, Dumbledore était gay et était tombé amoureux de Grindelwald. Et qu'en voyant son vrai visage il en a été encore plus horrifié.

Il a rencontré quelqu'un d'aussi brillant que lui et a été très attiré, puis horriblement, terriblement déçu par cet homme.

Cette déclaration dans Les Animaux fantastiques 3 aura certainement de l'importance pour la communauté LGBT. On s'attend malheureusement à ce que des haters réagissent négativement à ce court moment. Pour nous, il est surtout intéressant d'avoir un personnage qui a été construit sans étiquette, comme n'importe quel personnage. Raison pour laquelle on ne jugera pas le film sur cet élément en particulier, mais sur ce que Les Animaux fantastiques 3 propose de manière globale. On pourra se faire notre avis en allant dans les salles à partir du 13 avril.