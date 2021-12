Les Animaux Fantastiques 3 : la bande-annonce dévoile Mads Mikkelsen dans la peau de Grindelwald

Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans la peau de Gellert Grindelwald dans la première bande-annonce du film "Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore", le troisième volet de la saga préquel d'Harry Potter, toujours écrite par J.K. Rowling. La date de sortie française est fixée au 13 avril 2022.

Les Animaux Fantastiques : la magie continue

En plus d'avoir été une saga littéraire au succès phénoménal, Harry Potter a également cartonné au cinéma. Entre 2001 et 2011, ce sont huit films qui sont sortis en salles. Le dernier, Les Reliques de la Mort partie 2 a battu tous les records au box-office en engrangeant plus d'un milliard de dollars de recettes. Il est encore aujourd'hui à la treizième place des plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. Une poule aux oeufs d'or que Warner Bros ne pouvait pas laisser s'en aller si facilement. C'est pour cela que dès 2016, la saga Les Animaux Fantastiques a pris le relais.

Les Animaux Fantastiques © Warner Bros

Se déroulant soixante-cinq ans avant les aventures du petit sorcier à lunettes, Les Animaux Fantastiques met en scène Norbert Dragonneau, magizoologiste. Ce dernier est rapidement confronté au même dilemme qu'Harry Potter : arrêter un dangereux mage, bien décidé à mettre le monde sens dessus dessous. Cette fois, il n'est pas question de Voldemort, mais de Gellert Grindelwald, ennemi de Dumbledore. Le second film, Les Crimes de Grindelwald, en dévoilait plus sur son terrible plan.

Les Animaux Fantastiques 3 : Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp

Suite à l'affaire ultra médiatisée d'Amber Heard qui accusait son ex mari Johnny Depp de violences, Warner Bros a préféré se séparer de ce dernier, qui incarnait Grindelwald dans les deux premiers films. Ainsi, pour le remplacer, le studio a jeté son dévolu sur Mads Mikkelsen, qui aura fort à faire dans ce troisième film intitulé Les Secrets de Dumbledore.

En effet, Grindelwald devra affronter l'armée de sorciers que prépare Dumbledore (Jude Law) pour le stopper dans sa course meurtrière. Comme son nom l'indique, le film nous en apprendra également plus sur le passé mystérieux du célèbre directeur de Poudlard.

Le film est attendu le 13 avril 2022 dans les salles françaises.