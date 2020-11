Les Animaux fantastiques 3 : Mads Mikkelsen est officiellement le nouveau Grindelwald

La franchise "Les Animaux fantastiques" a officiellement trouvé son nouveau Grindelwald. Sans surprise après les rumeurs des dernières semaines, ce sera bien Mads Mikkelsen qui reprendra le rôle.

Les Animaux fantastiques 3 : à tour de rôle

L'univers d'Harry Potter, à la grande surprise de tous, ne s'est pas arrêté au cinéma avec Harry Potter et les Reliques de la mort, 2ème partie. Sa créatrice, J. K. Rowling, avait en effet des plans pour étendre son monde magique. Elle a pioché dans un ouvrage qu'elle a écrit comme une petite extension appelée Les Animaux fantastiques. On y suit l'explorateur Norbert Dragonneau qui liste toutes les créatures étranges qui peuplent la Terre. Elle annonce alors que cette nouvelle franchise comprendra cinq films.

Les aventures du jeune sorcier lui font croiser la route de l'infâme Gellert Grindelwald (Johnny Depp), un mage maléfique qui souhaite que les magiciens prennent le contrôle du monde. L'homme est un ancien ami d'Albus Dumbledore (Jude Law), mais les deux sont aujourd'hui ennemis.

Les Animaux Fantastiques ©Warner Bros. Pictures

Les deux premiers films sont déjà sortis et le troisième est en tournage. Sauf que l'on apprenait en début de mois que la production venait de libérer Johnny Depp de son rôle. Empêtré dans des affaires de violence conjugale, l'acteur était gentiment poussé vers la sortie. Il allait donc falloir lui trouver un remplaçant.

Mikkelsen de ménage

La production ayant en effet fait le ménage pour le rôle de Grindelwald, une grosse rumeur est apparue il y a quelques semaines, quasiment en même temps que le renvoi de Johnny Depp. David Yates aurait fait une liste de remplaçants potentiels, et Mads Mikkelsen y serait tout en haut. Le célèbre Chiffre de Casino Royale semblait sur le papier un choix plutôt judicieux, l'acteur ayant prouvé depuis longtemps qu'il pouvait jouer les chics types autant que les crapules.

Drunk ©Zentropa Entertainments

Pourtant, quand on lui posait la question, l'acteur bottait en touche. Mikkelsen est même allé jusqu'à dire qu'il n'était pas au courant et qu'il n'avait pas été approché par la production.

Que de roublardise quand on connaît aujourd'hui la suite de l'histoire. Deadline a en effet annoncé que Warner Bros. avait confirmé Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald pour Les Animaux fantastiques 3. À moins qu'il en soit à son tour empêché de quelque manière, il devrait incarner le magicien maléfique dans les deux suites d'ores et déjà prévues par J. K. Rowling. Le tournage du troisième épisode a déjà commencé et le Danois va donc le rejoindre le plus rapidement possible. Sa sortie est prévue en France le 13 juillet 2022.

Fort passé pour un Danois

Mikkelsen s'est constitué une filmographie à rendre jaloux pas mal d'acteurs pourtant plus connus que lui. Méchant dans James Bond, certes, mais aussi dans Doctor Strange et incarnation tout en séduction et perversion meurtrière dans la série Hannibal, Mikkelsen peut tout jouer.

Talentueux à souhait, on peut le croiser dans d'énormes productions comme Rogue One : A Star Wars Story ou Le Choc des Titans, comme dans des films plus indépendants. Grand complice de son compatriote Thomas Vinterberg, il a tourné sous sa direction dans La Chasse et le récent Drunk. Pour ceux qui veulent en voir plus des débuts de l'acteur, nous pouvons vous conseiller deux excellents longs-métrages qui offrent en plus des partitions opposées de l'acteur.

Pusher 2 ©NWR Film Productions

Le premier, c'est Pusher 2, de Nicolas Windning-Refn, dans lequel il joue un petit criminel faisant partie d'un gang de Copenhague. Il y est violent, extrême et à fleur de peau. Un grand rôle qui révéla son fort potentiel. Notre deuxième conseil peut surprendre puisqu'il nous amène vers la comédie noire avec Les Bouchers verts. Mikkelsen y joue un boucher un peu particulier qui vend de la viande humaine à ses clients qui, hors de la morbide confidence, s'en régalent ! C'est drôle, décalé et l'acteur excelle dans un genre comique dans lequel nous n'avons pas l'habitude de le voir.

Avant de la découvrir dans Les Animaux fantastiques 3, vous pourrez toujours le voir dans Drunk qui devrait revenir à l'affiche quand les cinémas ouvriront à nouveau leurs portes.