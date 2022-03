Les Animaux Fantastiques 3 : un lieu iconique de la saga Harry Potter apparaît dans un nouvel extrait

Le monde des sorciers a encore tant de choses à nous donner. Et nous pourrons de nouveau nous y plonger dans "Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore", prévu en avril. Un nouvel extrait vient d'être dévoilé et il nous embarque dans un lieu culte de cet univers.

Les Animaux Fantastiques : la saga reprend en avril

Quelques temps après l'arrêt de la saga Harry Potter sur nos écrans, la Warner a décidé de continuer à étendre l'univers avec Les Animaux Fantastiques. Deux opus sont déjà sortis et le prochain ne va pas tarder à arriver. Les Secrets de Dumbledore sortira sur nos écrans le 13 avril prochain, avec un casting quasiment inchangé. À une exception près ! Si Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler ou encore Jessica Williams reprennent tous leur rôle respectif, ce n'est pas le cas de Johnny Depp. La production a décidé de se passer de ses services pour ne pas composer avec sa réputation loin d'être au top.

Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) - Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

C'est ainsi Mads Mikkelsen qui a été enrôlé en remplacement pour incarner le méchant Grindelwald. Ce dernier sera au centre de l'attention, avec Norbert Dragonneau et ses amis qui chercheront à le stopper. Par ailleurs, Dumbledore sera également l'une des attractions du long-métrage, comme le laisse entendre le titre. Nous pourrons en apprendre plus sur son passé, pour le plus grand bonheur des fans.

Retour à Poudlard dans un nouvel extrait

À moins d'un mois de la sortie des Animaux Fantastiques 3, la promotion bat son plein. Une belle bande-annonce parue en février vendait un spectacle superbe plein de magie.

On sait notamment que nous ferons un détour par Poudlard. Inutile d'attendre l'arrivée en salles pour commencer à y mettre les pieds car un nouvel extrait nous permet de le faire. La Warner vient de révéler des images inédites du film et c'est dans la célèbre école pour sorciers qu'elles se déroulent. Plus précisément, on pénètre dans la salle sur demande.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Un recoin rare auquel il n'est pas simple d'accéder. À raison, puisque la salle a le puissant pouvoir de répondre à la volonté de celui qui parvient à l'atteindre. Nos héros en auront bien besoin pour progresser dans leur quête. Le plaisir de retrouver Poudlard est total, la musique se chargeant d'entrée de nous immerger dans ce lieu majeur de l'univers. On espère d'ailleurs que la saga Les Animaux Fantastiques continuera d'explorer des coins connus, que ce soit dans Les Secrets de Dumbledore ou plus tard dans l'inévitable quatrième épisode.