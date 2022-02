Les Animaux Fantastiques 3 : une nouvelle bande-annonce grandiose !

Alors que la sortie de "Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore" se rapproche, Warner a dévoilé une nouvelle bande-annonce du troisième opus de la saga.

La magie continue

La saga Les Animaux fantastiques se poursuit avec le troisième opus Les Secrets de Dumbledore. Après avoir suivi Norbert Dragonneau dans deux aventures magiques, le personnage interprété par Eddie Redmayne revient. Mais cette fois, il y aura un autre personnage mythique de la saga Harry Potter qui sera davantage au centre du récit. On parle évidemment de Dumbledore. Car comme l'indique le titre, le légendaire magicien va, pour la première fois sur les écrans, dévoiler son histoire. On en apprendra davantage sur son passé tandis qu'il demandera de l'aide à Norbert pour poursuivre le combat contre le puissant et terrible Grindelwald.

Grindelwald (Mads Mikkelsen) - Les Animaux Fantastiques 3 ©Warner Bros.

L'antagoniste du film, jusqu'à alors incarné par Johnny Depp, apparaîtra dans Les Animaux Fantastiques 3 sous les traits de Mads Mikkelsen. À ses côtés, il pourra compter sur Ezra Miller, de retour en Aurelius Dumbledore (une révélation qui vient de la fin du second opus). Ce dernier aura l'occasion d'affronter Jude Law qui incarne encore Dumbledore. Enfin, Dan Fogler et Callum Turner reviennent pour épauler Eddie Redmayne en compagnie de Jessica Williams, Victoria Yeates et William Nadylam.

Des nouvelles images pour Les Animaux fantastiques 3

Une première bande-annonce avait été dévoilée en décembre dernier. Mais à maintenant un mois et demi de la sortie du film, la promotion s'accélère avec une nouvelle vidéo (en une d'article). L'occasion d'avoir un meilleur aperçu du spectacle qui nous attend avec toujours une ribambelle de monstres, des lieux nouveaux et d'autres plus familiers (Poudlard, évidemment, mais également le Phoenix).

Du côté de l'histoire, on savait déjà avec le précédent film que Grindelwald comptait prendre le contrôle du monde des sorciers et entamer une guerre contre les Moldus. Comme on peut le voir dans cette vidéo promotionnelle, l'ambiance s'annonce donc encore plus sombre même si des touches d'humour amènent toujours un peu de légèreté.

Les Animaux fantastiques 3 sortira dans les salles françaises le 13 avril 2022. Comme pour les précédents, le film est toujours réalisé par David Yates.