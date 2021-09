Les Animaux Fantastiques 3 : Warner annonce le titre et la date de sortie

Warner chamboule ses plans pour "Les Animaux Fantastiques 3" et vient de définir une nouvelle date de sortie, alors que le film était initialement prévu lors de l'été 2022. De plus, le titre officiel a enfin été dévoilé par le studio.

L'univers Harry Potter n'a pas fini de nous enchanter

Alors que la saga Harry Potter a touché à sa fin il y a des années, l'univers n'a pas été rangé au placard. Le contraire aurait été étonnant pour une franchise aussi populaire qui a déjà prouvé qu'elle pouvait générer énormément d'argent. C'est ainsi qu'est née l'extension Les Animaux Fantastiques au cinéma. L'idée est de se plonger dans des événements qui se sont déroulés avant l'arrivée d'Harry Potter dans le monde des sorciers, tout en faisant revenir certains personnages connus. Un procédé classique qui fonctionne au box-office si l'on en croit le score cumulé de 1.4 milliard de dollars par les deux premiers opus.

Sans surprise, un troisième épisode est prévu. Vous en avez sûrement entendu parler au travers du scandale Johnny Depp. L'acteur qui campait le méchant Gellert Grindelwald a été débarqué du navire à cause des scandales qui l'entourent. Mads Mikkelsen a pris la place laissant vacante, devant la caméra de David Yates.

Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) - Les Animaux Fantastiques ©Warner Bros.

Une nouvelle date de sortie et un titre pour Les Animaux Fantastiques 3

Warner Bros. nous donne des nouvelles du film en annonçant, d'abord, le titre officiel : Les Secrets de Dumbledore. Il ne fait aucun doute que l'on va en apprendre plus sur cette figure majeure du monde d'Harry Potter. Le sorcier sera toujours incarné par Jude Law et Eddie Redmayne continuera d'être en tête d'affiche. Le scénario va raconter comment Dumbledore monte une équipe de sorciers pour arrêter Grindelwald dans son envie de contrôler le monde. Tout au long de cette aventure, les héros vont trouver sur leur chemin des adversaires coriaces. Que va-t-on apprendre sur Dumbledore ? Il est évidemment trop tôt pour le savoir mais on a hâte de voir ce que le film nous réserve.

Prévu le 15 juillet 2022 dans les salles américaines, Les Animaux Fantastiques 3 vient de voir sa date de sortie être avancée. Le studio a décidé de le mettre à l'affiche le 15 avril 2022, soit trois mois en avance. La sortie étant mondiale, il devrait arriver à la même période chez nous, à priori le 13 avril. Warner veut sûrement éviter d'affronter quelques gros morceaux en plein été (Black Panther : Wakanda Forever, Black Adam et Indiana Jones 5 sont attendus en juillet). Avril semble, pour le moment, être un mois plus calme.