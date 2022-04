Les Animaux fantastiques Les Secrets de Dumbledore : les premiers avis sont tombés

[Attention, cet article contient un spoiler !] La presse anglophone a pu découvrir "Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore". Un nouvel opus signé David Yates qui est loin de faire l'unanimité.

Les Animaux fantastiques : la saga continue

Après le premier volet sorti en 2016 et le deuxième en 2018, David Yates signe le troisième opus de la saga dérivée de Harry Potter et écrite par J. K. Rowling. Dans Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, l'affrontement se poursuit entre le célèbre directeur de Poudlard, interprété ici par Jude Law, et son ex-compagnon devenu son pire ennemi Gellert Grindelwald. Mads Mikkelsen succède à Johnny Depp dans le rôle du mage noir.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Ce dernier cherche à régner sur le monde des sorciers dans Les Secrets de Dumbledore. Pendant les années 30, alors que la Seconde Guerre mondiale se profile, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) et leurs alliés une mission qui les mènera face aux partisans de Grindelwald. Mais alors que le conflit est de plus en plus proche, le futur mentor de Harry Potter ne peut plus rester en retrait et n'a d'autre choix que de se confronter à son passé pour tenter de sauver l'avenir.

Ezra Miller, Dan Fogler, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, William Nadylam et Jessica Williams sont tous de retour dans le long-métrage, qui divise la presse anglophone.

Les Secrets de Dumbledore divise la presse

Parmi les avis positifs figure notamment celui du quotidien britannique The Times, qui salue la performance de Mads Mikkelsen :

L'intensité de Mikkelsen ajoute une nouvelle couche menaçante à son personnage, et suggère également une histoire d'amour torride avec Dumbledore.

Metro évoque de son côté un film "fun", tandis que Total Film assure que Les Secrets de Dumbledore amplifie les enjeux émotionnels de la saga Les Animaux fantastiques. Pour Empire Magazine, ce volet ne jette pas un sort aussi puissant qu'un opus de Harry Potter mais mérite tout de même largement le déplacement :

Avec une action solide et d'authentiques moments d'émotion pure, il offre un peu de lumière aux heures les plus sombres du monde des sorciers.

Enfin, USA Today souligne le soin accordé aux créatures magiques et à l'aspect politique du long-métrage. Enfin, du côté des détracteurs, The Daily Beast déplore un projet "fonctionnel" mais en aucun cas "magique", le décrivant comme "un rappel que toutes les bonnes choses ont une fin". Même son de cloche chez IndieWire :

Que quelqu'un sorte une vraie baguette magique et jette un sort sur cette saga.

La lassitude se fait également sentir chez The Wrap, pour qui le désintérêt est quasi total :

Il est difficile de se soucier de l'un des nombreux personnages des Secrets de Dumbledore, car presque aucun d'entre eux n'a un arc ou une histoire utiles.

Enfin (et ATTENTION SPOILER !), IGN rend hommage à l'agent de Katherine Waterston pour avoir réussi à limiter le temps de présence de l'actrice à un simple caméo.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est à découvrir au cinéma dès le 13 avril 2022.