"On est au point mort" : mauvaise nouvelle pour Les Animaux fantastiques 4 et 5

Alors qu'un quatrième et un cinquième films avaient été évoqués, la saga "Les Animaux fantastiques" serait à l'arrêt à en croire le réalisateur David Yates.

Les Animaux fantastiques, pas au niveau d'Harry Potter

Si la saga Harry Potter a été un succès incontestable au box-office, c'est moins le cas avec Les Animaux fantastiques, qui partage le même univers. Pour rappel, Les Animaux fantastiques est à l'origine un court livre-guide qui répertorie des créatures fantastiques et écrit par le personnage de Norbert Dragonneau. De là, Warner Bros. a imaginé une série de films dont le premier est sorti en 2016. Avec plus de 814 millions de dollars de recettes au box-office mondial, l'idée semblait judicieuse.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

En 2018, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald a rapporté plus de 654 millions de dollars. Une somme importante, mais bien moindre que le précédent film. Vint ensuite Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, en 2022, qui n'est parvenu à cumuler qu'un peu plus de 405 millions de dollars pour un budget de 200 millions de dollars. Soit le plus faible box-office des films de l'univers d'Harry Potter.

Une pause est nécessaire selon David Yates

Malgré cela, d'autres films étaient encore envisagés. Un quatrième et un cinquième pour être exact. Sauf que cela ne semble plus être le cas à en croire David Yates, réalisateur des films Les Animaux fantastiques. Dans une interview donnée à Total Film, le cinéaste a indiqué que la saga est à l'arrêt. Se disant fier de ce qui a été fait avec le troisième film, malgré la pandémie, il explique la nécessité de "faire une pause".

Avec Les Animaux Fantastiques, on est au point mort. Nous avons tourné ces trois films, le dernier pendant la pandémie, et c'était très amusant, mais aussi très difficile. Nous avons tourné alors qu'il n'y avait pas de vaccin. Heureusement, personne n'est tombé malade, mais nous avions mis en place de sérieux protocoles. Nous sommes tous très fiers de (Les Animaux fantastique 3) et après sa sortie dans le monde, nous avions besoin de nous arrêter, de faire une pause et de nous reposer.

Une pause donc, au moins pour David Yates. Car Warner Bros. avait bien évoqué son envie de réaliser cinq films, sans pour autant se concerter avec David Yates à ce sujet.

L'idée qu'il y aurait cinq films a surpris beaucoup d'entre nous. (JK Rowling) l'a évoqué spontanément lors d'une projection de presse. Mais personne ne nous avait dit qu'il y aurait cinq films lorsque nous nous sommes engagés sur le premier.

L'avenir de la saga reste donc flou, même si le réalisateur ne parle que de "pause" en se voulant positif sur la situation, car cela lui "permet de faire d'autres choses", comme Marchands de douleur, disponible sur Netflix. Il n'y aurait pour le moment pas eu de discussions sur la suite de Les Animaux fantastiques, mais David Yates se dit "sûr qu'à un moment donné (ils reviendront)". Pas de quoi rassurer les fans qui auraient aimé voir davantage Norbert Dragonneau et ses compagnons. Surtout avec la mise en production de la série Harry Potter...