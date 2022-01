Les Aristochats : Disney prépare une version live action

Dans la vague des adaptations en live action des dessins-animés classiques de Disney, Les Aristochats sont les prochains sur la liste ! Marie, Toulouse et Berlioz seront donc bientôt à l'affiche en chair et en poils. Do Mi Sol Do...

Les Aristochats reviennent

Sorti en 1970, Les Aristochats fait partie des dessins-animés les plus classiques de Disney. Il se déroule à Paris pendant la belle époque, dans une belle demeure dans laquelle vivent Duchesse, et ses trois chatons : Marie, Toulouse et Berlioz. Très bien élevés (ils ne s'appellent pas Aristo pour rien), ils sont choyés par leur maîtresse, Adélaïde de Bonnefamille.

Les Aristochats © Disney

Cette dernière, millionnaire excentrique, n'a que ses chats comme famille. Elle a donc décidé de léguer toute sa fortune à ses derniers (et à leurs descendants). Mais le testament stipule également que lorsque le dernier aura quitté cette Terre, le reste de sa fortune ira à son majordome, Edgar. C'est à dire pas grand chose.

Ce dernier décide donc de les éliminer pour toucher le pactole. Mais son plan échoue et les Aristochats se retrouvent livrés à eux-mêmes bien loin de leur nid douillet. Confrontés à la vrai vie de chats de gouttière, ils font des rencontres excitantes comme Thomas O'Malley et la bande des swingants Scat Cats à qui on doit la chanson Tout le monde veut devenir un cat.

En chair et en poils !

Disney a depuis longtemps transposé ses dessins-animés classiques en films en prises de vues réelles. Et le rythme s'est accéléré ces dernières années, tant la recette fait fureur (on pense notamment aux films Le Roi Lion et La Belle et la bête). C'est désormais au tour des Aristochats de subir une petite mise à jour puisqu'un film en live action est actuellement en préparation du côté de chez Disney.

D'après les premières informations dévoilées par Deadline, le film devrait reprendre la technologie utilisée sur le récent live action La Belle et le Clochard. Dans ce dernier, des vrais animaux avaient été utilisés, couplés à des effets spéciaux pour les faire parler.

C'est Will Gluck, le réalisateur des deux films Pierre Lapin qui sera chargé de cette adaptation. Nous ne savons pas encore si elle sera destinée aux salles ou à Disney+.