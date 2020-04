Les Autres : un remake en développement

Hollywood a toujours du remake dans les idées. 19 ans après sa sortie au cinéma, "Les Autres" va avoir droit à sa version modernisée. Un challenge pour le moins compliqué, tant le film original porté par Nicole Kidman avait placé la barre haute en termes d'épouvante et de récit familial poignant...

Universal a récemment annoncé vouloir proposer un remake moderne de La Nuit du chasseur, le chef d'oeuvre de Charles Laughton où deux enfants sont poursuivis par un tueur déguisé en prêcheur, responsable de la mort de leur mère. Comme le révèle le site Deadline, Hollywood compte également mettre en chantier une nouvelle version d'un autre long-métrage où une famille est prise au piège, le superbe Les Autres d'Alejandro Amenábar.

Un pari risqué

Sorti en 2001, le film nous plongeait dans une demeure victorienne sur l'île de Jersey, en 1945. Isolée dans sa propriété avec sa fille Anne et son fils Nicholas, Grace leur inculque ses principes religieux et prend soin de ne jamais les exposer à la lumière du jour. Ses enfants souffrent en effet d'un mal étrange, et ne doivent en aucun cas être frappés par les rayons du soleil. Lorsque trois personnes toquent à la porte de son manoir dans le but de trouver un emploi, Grace pense avoir trouvé un rempart contre la solitude de plus en plus pesante. Mais dès lors que ces visiteurs s'installent dans la propriété étouffée par un brouillard épais, d'étranges événements se produisent...

Troisième long-métrage du réalisateur d'Ouvre les yeux et Agora, Les Autres est un sommet de l'épouvante, sublimé par l'interprétation habitée de Nicole Kidman et la photographie de Javier Aguirresarobe (La Route, Thor Ragnarok). Face à ce film qui vieillit parfaitement et qui suscite toujours autant d'effroi, le pari du remake semble risqué. Difficile d'égaler l'art de la suggestion d'Alejandro Amenábar et la puissance émotionnelle du récit, d'autant plus que ce drame repose sur un twist bouleversant et désormais bien connu, mais sait-on jamais. Selon Deadline, l'objectif des producteurs est de réinventer et moderniser cette histoire originale, pensée par Amenábar. Pour le moment, aucune information n'a été donnée sur les dates de tournage et de sortie.