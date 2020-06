Les Blagues de Toto : découvrez la bande-annonce de l'adaptation cinématographique

Après la bande dessinée, Les Blagues de Toto débarquent au cinéma ! Découvrez ci-dessus la bande-annonce du film qui sortira le 5 août 2020. On vous prévient : c'est déconseillé aux adultes.

Quand on évoque Toto on pense surtout à ces petites blagues qu'on se racontait dans la cour de l'école entre deux parties de billes et qui n'ont de cesse de faire pouffer de rire les enfants depuis un nombre incalculable d'années. En 2004, les blagues de Toto deviennent une bande dessinée à succès qui s'écoule à plus de cinq millions d'exemplaires. Seize ans plus tard, Toto fait toujours des blagues mais cette fois-ci, au cinéma.

Les Blagues de Toto : le 5 août au cinéma

Pour le meilleur ou pour le pire, le turbulent Toto a donc droit à son propre film en live action mis en scène par Pascal Bourdiaux, déjà aux manettes de l'adaptation d'une autre bande dessinée à succès : Boule & Bill 2. D'ailleurs la recette semble être la même : un sale gosse qui fait tourner en bourrique ses parents et sa maîtresse pour le plus grand plaisir des jeunes spectateurs, car vous l'aurez compris en découvrant la bande-annonce, le film Les Blagues de Toto s'adresse avant tout à un public familial et la date de sortie, en pleines vacances scolaires, devrait permettre au film de connaître son petit succès.

Le pitch du film ?

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Côté casting on retrouve, entre autres, Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia et Daniel Prevost.