Ce soir à la TV : défoncé par la presse, ce film a cartonné en salles mais a divisé les spectateurs

"Les Bodin's en Thaïlande" a été un succès inattendu lors de sa sortie en salles avec plus d'1,6 million d'entrées. Des entrées issues d'une partie de la France, hors d'Île-de-France. Le film passe ce soir sur W9.

Les Bodin's : un duo qui cartonne depuis 30 ans

Depuis 1994, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet incarnent les Bodin's, deux personnages issus du monde rural. Affublé de leurs costumes, ils ont donné vie à Maria, la vieille fermière octogénaire, et à son fils nigaud Christian. Le duo a connu un immense succès depuis toutes ces années, enchaînant les tournées en France. À tel point qu'en 2008 est née la première aventure de Maria et Christian au cinéma avec Mariage chez les Bodin's. Un film réalisé avec très peu de budget, mais qui avait été rentable en cumulant près de 76 000 entrées. De quoi motiver Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois à récidiver avec Amélie au pays des Bodin's (2010), également un succès (102 000 entrées) étant donné les moyens engagés.

Sauf que dix ans plus tard, avec le troisième film, Les Bodin's en Thaïlande (2021), le duo a atteint les sommets. Plus d'1,6 million de spectateurs se sont déplacés en salles, permettant à la comédie de devenir l'un des plus gros succès de l'année en France. Un score impressionnant, voire imprévisible si on se base sur les deux précédents opus, qui a provoqué une véritable division au sein des spectateurs.

Les Bodin's en Thaïlande ©SND

Pour rappel, le film suit toujours Maria et son fils Christian. Voyant que ce dernier n'a plus le goût à la vie, sa mère décide de lui offrir des vacances en Thaïlande. Le choc des cultures sera alors énorme pour ces deux paysans qui découvriront l'ambiance exotique de la Thaïlande au cours d'un road-movie rocambolesque.

Les Bodin's en Thaïlande : un succès impressionnant en province

Sans grande surprise, Les Bodin's en Thaïlande n'a pas convaincu la presse spécialisée. Les Fiches du Cinéma estimant qu'il "n'y a rien à sauver" avec ce film, tandis qu'Abus de Ciné déplorait "des blagues grotesques et l'humour gras". De son côté, La Libre y voyait "une virée sans grande originalité et avec zéro pour cent de finesse en Thaïlande". Des retours qui n'ont pas empêché la comédie réalisée par Frédéric Forestier de trouver son public. Et pas n'importe lequel. Comme l'expliquait Le Figaro, le film a été tout simplement "snobé" à Paris et en Île-de-France, mais a été un carton en province.

En effet, après une dizaine de jours, le film avait cumulé déjà 860 000 entrées, mais dont seulement 4% de l'Île-de-France. Une importante différence que Le Figaro présente comme "une juste récompense pour un duo comique qui a bâti son esprit de dérision sur le bon sens paysan". Le film a donc touché un public rural qui se retrouve en ces personnages. Comme en témoignait un ouvrier en métallurgie auprès de Marianne : "Ce qui me plaît chez eux, c'est qu'eux au moins, ils parlent de nous". Ce dernier analysait le style des Bodin's de manière pertinente, expliquant que, derrière "l'humour léger", le duo "dit des choses" et "représente" ce milieu.

Même s'il est venu d'une partie de la France, le succès de Les Bodin's en Thaïlande a tout de même été important pour les salles, à une période de Covid post-confinements. Et ce carton va même donner lieu à une nouvelle aventure. Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet seront à nouveau dans les salles en 2025 avec Les Bodin’s partent en vrille.