Les Bronzés 4 : Patrice Leconte a une idée de scénario

L'histoire des Bronzés pourrait-elle continuer sur grand écran ? Rien n'est à exclure même si aucun projet n'est actuellement en cours de développement. Dans tous les cas, le réalisateur Patrice Leconte a une idée de scénario pour un quatrième opus.

Les Bronzés : des bras cassés que l'on adore

La bande des Bronzés est à tout jamais inscrite dans l'histoire de la comédie française. Les deux premiers opus sortis à la fin des années 70 ont enchanté le public, qui s'est pris d'affection pour ces personnages à la fois hors du commun et ridicules. Nombreuses sont les scènes et répliques cultes qui continuent de faire effet de nos jours. Un retour a été tenté en 2006 mais la magie n'opérait plus aussi intensément.

Les Bronzés font du ski ©Studiocanal

16 ans après, il n'est toujours pas prévu que Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Michel Blanc et Thierry Lhermitte se retrouvent pour des vacances délirantes. Dans une ère où le recyclage est à la mode, nous serions tentés de dire qu'un quatrième épisode pourrait finir par voir le jour. Un tel projet ne semble pas dans les tuyaux aux dernières nouvelles. À vrai dire, Les Bronzés 4 n'a jamais été évoqué sérieusement et il paraît plausible que la bande ne s'offre plus jamais une nouvelle sortie.

Patrice Leconte a une idée pour un retour

Néanmoins, si certains aimeraient que ce projet prenne vie, ils seront heureux de savoir que le metteur en scène Patrice Leconte a une idée de scénario. Celui à qui l'on doit les trois premiers opus ainsi que d'autres titres populaires du cinéma français a expliqué auprès de Télé-Loisirs qu'il savait déjà ce qu'il aimerait faire en cas de retour.

Alors qu'on pouvait imaginer les compères s'offre des vacances détonnantes, le réalisateur pense qu'il faudrait plutôt les suivre dans "un hospice pour vieux comédiens" avec des personnages qui seraient des "saloperies ambulantes". Un pitch inspiré du truculent Tatie Danielle d'Étienne Chatiliez, qui pourrait donner des belles choses avec le talent de la troupe du Splendid. Patrice Leconte précise cependant que certains membres ne sont pas tentés par un nouvel opus et que le long-métrage n'aurait pas de sens si l'équipe n'était pas au complet.

Autant dire que l'affaire est très mal embarquée mais les sceptiques reverront peut-être leur position à l'avenir pour s'offrir un dernier tour de piste...