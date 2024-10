Les Bronzés : quel âge avait Michel Blanc au moment du film ?

Pour rendre hommage à Michel Blanc, tragiquement disparu ce vendredi 4 octobre, TF1 rediffuse ce soir la comédie culte "Les Bronzés". Mais quel âge avait l'interprète de Jean-Claude Dusse dans le film ?

Les Bronzés : une comédie indétrônable

Sorti en 1978, Les Bronzés est l’un des monuments de la comédie française. Réalisé par Patrice Leconte, le film est inspiré de la pièce Amours, Coquillages et Crustacés, jouée par la troupe du Splendid. Ce collectif, composé notamment de Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Christian Clavier et Marie-Anne Chazel, a marqué les esprits en transposant à l'écran un humour piquant et un style inimitable.

Le film raconte les aventures d'un groupe de vacanciers dans un club de vacances en Afrique. Quiproquos, relations amoureuses ratées, et humour acerbe sont au rendez-vous. Si lors de sa sortie, le film n’a pas rencontré un succès phénoménal, il est devenu culte grâce à des rediffusions télévisées et à son côté intemporel. Les Bronzés demeure aujourd'hui un pilier de la comédie hexagonale, aux côtés de sa suite immédiate, Les Bronzés font du ski, et du troisième volet sorti en 2006, Les Bronzés 3 : Amis pour la vie.

Michel Blanc, inoubliable Jean-Claude Dusse (avec un D comme Dusse)

Michel Blanc, l’un des piliers de la troupe du Splendid, est décédé ce vendredi 4 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. Sa disparition a suscité une immense vague d’émotion dans le monde du cinéma et auprès du public qui avait grandi en riant de ses répliques dans ses films, et notamment Les Bronzés. Il interprétait le personnage de Jean-Claude Dusse, un dragueur désespéré, maladroit et touchant, qui reste l'une des figures les plus marquantes de la comédie française.

Michel Blanc incarnait à la perfection cet anti-héros, un homme plein d'espoir malgré ses échecs répétés, notamment dans ses tentatives de séduction.

Né le 16 avril 1952, Michel Blanc avait 26 ans lors du tournage du film. Son look au crâne dégarni et sa moustache lui en faisait paraître bien 10 ans de plus. Lors d'une interview donnée au Monde en 2018, il avait d'ailleurs confié qu'il avait commencé à perdre ses cheveux à 18 ans, et que ça n'avait pas été facile :

Je n’étais pas à l’aise avec mon corps. Il faut dire que commencer à perdre ses cheveux à 18 ans, cela n’aide pas… D’autant moins que ce n’était pas la mode des crânes rasés comme aujourd’hui ! Quand j’étais jeune, je n’avais pas le physique de mon âge. Ni la mentalité. Ce qui était à l’intérieur de ma tête était chauve aussi, peut-être ! J’étais plus vieux à 25 ans qu’aujourd’hui

Bien que Les Bronzés soit devenu un film culte, Michel Blanc a aussi mené une carrière éclectique, alternant entre comédies populaires et rôles plus dramatiques. Acteur et réalisateur talentueux, il a laissé une empreinte indélébile dans le paysage cinématographique français.