Les Bronzés font du ski : retour sur l'histoire du cochon clandestin

Dans "Les Bronzés font du ski" il y a Popeye, Nathalie et Gérard, Jean-Claude, Jérôme et Gigi, et il y aussi "Copain", le cochon auquel a affaire Jérôme. Une scène culte et hilarante, qui a nécessité une manoeuvre clandestine de la production et le sang-froid de Christian Clavier.

Les Bronzés font du ski, classique parmi les classiques En 1979, un an après Les Bronzés, Patrice Leconte et la troupe du Splendid se retrouvent pour Les Bronzés font du ski. Malgré un succès moindre en salles, 1,5 millions d'entrées contre 2,3 millions, ce deuxième film devient néanmoins lui aussi un classique de la comédie du cinéma français. Les personnages ont évolué, certains se sont mariés et d'autres un peu éloignés, mais leurs retrouvailles à la station de Val-d'Isère vont créer des séquences hilarantes, la plupart devenues cultes. Parmi celles-ci, il y a la séquence avec "Copain", le cochon amené dans le cabinet médical de Jérôme (Christian Clavier) par deux paysans savoyards. Celui-ci, encore en combinaison de ski, s'emporte, expliquant encore qu'il n'est pas vétérinaire, pour finir par le célèbre "Bouffez-le !". Jérôme (Christian Clavier) - Les Bronzés font du ski ©CCFC Une séquence très brève mais instantanément culte, pour laquelle la production a dû agir clandestinement et tourner la scène dans un temps très limité. Un cochon planqué dans une malle à costumes C'est Patrice Leconte qui a raconté l'anecdote, recueillie par Télé 7 jours. Pour tourner cette séquence, un appartement avait été loué. Mais le propriétaire des lieux n'était pas au courant qu'un animal devait s'y trouver. Fort d'une centaine de kilos, le cochon a donc été endormi et placé dans une malle pour l'introduire discrètement sur le lieu de tournage. Cette première étape accomplie, il faut alors tourner la scène, avec une autre contrainte. L'animal a été anesthésié et l'équipe ne dispose que d'une petite heure pour avoir des images, avant que celui-ci ne se réveille. Au préalable, un vétérinaire lui a injecté un anesthésiant pour l’endormir une petite heure, le temps de la séquence. Mais le cochon, plus robuste que prévu, se réveille en pleine prise et se met à couiner, menaçant, face à un Christian Clavier tétanisé ! On a tendance à oublier, au vu de plusieurs récentes interprétations paresseuses, que Christian Clavier est un acteur qui a souvent été génial. Et cette scène en est la preuve. Par la grâce du cinéma et un réveil prématuré, la scène est sublimée par les spasmes et les cris du cochon, ce qui n'était évidemment pas du tout prévu. Le jeu de Christian Clavier a ainsi quelque chose d'authentique, puisque comme le raconte Patrice Leconte, celui-ci était effrayé par l'animal. On ne sait pas ce qu'il est advenu par la suite du cochon. Sinon que, toujours selon Patrice Leconte, une fois ramené à son élevage, ses congénères l'ont apparemment rejeté... La rançon de la gloire probablement, pour un animal devenu en un court instant un inoubliable personnage de Les Bronzés font du ski !