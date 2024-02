Les Cendres sur Netflix : comment comprendre la fin du drame romantique ?

Depuis le 9 février 2024, les spectateurs peuvent ont pu voir sur Netflix le film "Les Cendres". Une romance dramatique qui surprend par son final. Nos explications sur la fin.

Les Cendres, un nouveau drame romantique turc sur Netflix

Netflix a ajouté à son catalogue Les Cendres, un drame romantique turc porté par le beau duo Funda Eryiğit et Alperen Duymaz. L'histoire suit Gökçe, une femme qui découvre un jour un mystérieux manuscrit titré Cendres (Kül en VO). Le roman raconte la relation passionnelle entre l'héroïne de l'œuvre et un homme nommé M. Gökçe se passionne rapidement pour ce récit, d'autant que sa vie monotone avec son riche époux ne lui convient plus.

Intriguée par cette histoire, Gökçe décide de suivre les pas de l'héroïne du roman qui décrit sa rencontre avec M dans le quartier de Balat. Gökçe mène son enquête et finit par tomber sur l'homme du manuscrit. Elle ne tarde pas à tomber sous son charme et à entamer une liaison.

Les Cendres a sur le papier tout de la romance classique, avec tout de même un concept intéressant de mélanger la fiction du livre et la réalité de Gökçe. De plus, on se prend rapidement d'affection pour cette femme discrète. Mais c'est dans ses derniers moments que le film se montre le plus original. Un final qui interroge et qui ouvre vers une piste inattendue.

Comment se termine le film ?

Dans le dernier acte du film Les Cendres, on apprend que Metin (le M du roman) était marié avant de rencontrer Gökçe. Mais pas à Duygu (l'autrice du roman), à sa sœur Reyhan. C'est du moins ce qu'il affirme lorsque Kenan, le mari de Gökçe, organise une confrontation avec sa femme et son amant. D'après Metin, Duygu était obsédée par lui. Elle a fait de nombreuses tentatives de suicides avant d'écrire des mensonges dans le livre. Il estime donc ne pas être responsable de sa mort.

Funda Eryiğit - Les Cendres ©Netflix

De son côté, Gökçe ne réagit plus. Elle est sous le choc, tandis que son mari explique qu'elle est atteinte de fictophilie. Elle serait donc tombée amoureuse du personnage de M dans le livre. Mais désormais, elle est incapable de faire la différence entre la vie réelle et la fiction. Pour mettre un terme à tout cela, Kenan brûle le livre avant que Metin ne s'en prenne à lui. Les deux hommes se battent jusque dans la piscine, sous les yeux de Gökçe qui reste inactive, même en voyant que Metin est le seul à remonter à la surface. Les Cendres aurait pu s'arrêter là. Mais un ultime retournement de situation arrive aussitôt. On retrouve en effet Taner Alpar (Yıldıray Şahinler). L'auteur, présenté au début du film durant l'anniversaire de mariage de Gökçe et Kenan, apparait lors d'une conférence pour son nouveau livre. Celui-ci porte le titre Cendres.

Et si tout n'était qu'une fiction ?

Taner demande ensuite à son audience (et au spectateur du film) : Qu'est-ce que la réalité, et qu'est-ce que la fiction ? Autrement dit, et si notre réalité était fausse, et que nous vivions dans l'imagination de quelqu'un d'autre ? Une manière de sous-entendre que ce que le spectateur a vu était faux, une fiction du roman de Taner. C'est la première hypothèse vers laquelle le film veut nous diriger.

Sauf qu'on apprend que, dans l'ouvrage de Taner, son héroïne se suicide. Elle se jette sous un train, en hommage au personnage d'Anna Karénine dans le roman de Léon Tolstoï. Le dernier plan de Les Cendres montre justement Gökçe avec son enfant devant des trains qui passent. On pourrait donc penser qu'elle s'apprête à se suicider. C'est une possibilité. Si le spectateur décide que Gökçe serait un personnage fictif du roman de Taner. Cependant, une deuxième hypothèse paraît plus intéressante.

Les Cendres ©Netflix

Au début du film, Lenan disait à Taner qu'il devrait arrêter d'écrire sur lui. C'est justement la phrase que réutilise Taner lors de la conférence, affirmant s'être mis dans la peau de quelqu'un d'autre cette fois-ci. On imagine que ce qui est arrivé à Gökçe était réel, qu'elle existe bel et bien, et que Taner n'a fait que s'inspirer de ces événements pour écrire son roman. Le dernier plan va d'après nous dans ce sens. Car Gökçe n'est pas seule devant les trains, mais avec son fils.

Difficile de l'imaginer se suicider dans ces conditions. D'autant que la présence d'un enfant n'est pas évoquée durant la conférence de Taner. À la place de la fiction de celui-ci, la véritable Gökçe prendrait donc un train pour entamer une nouvelle vie. Sans son défunt mari, et sans Metin - forcément après tout ce qu'il s'est passé. Une vision tout de même plus optimiste qu'un suicide de Gökçe. Au spectateur de choisir.