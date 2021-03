Les Chevaliers du Zodiaque : un film en live action bientôt en tournage

"Les Chevaliers du Zodiaque", manga culte des années 80 adapté en animé de nombreuses fois, aura bientôt droit à une version en live-action. L'actrice Famke Jenssen en donne enfin des nouvelles.

Les Chevaliers du Zodiaque : la mythologie parfaite

Les Chevaliers du Zodiaque est au départ un manga de Masami Kurumada prépublié dès 1986 dans le magazine japonais Weekly Shōnen Jump . Devenu un phénomène en un clin d'oeil de cosmo-énergie, une adaptation en animé est commandée par la Toei. Cette version se dévoile en France dès 1988 et fait des ravages dans le cœur des écoliers et des trous dans les porte-monnaie de leurs parents. Les nombreux produits dérivés connaissent en effet un grand succès. Il faut dire que le principe de la série est parfait pour en produire à la chaîne et développer des collectionnites aiguës.

Les Chevaliers du Zodiaque ©Toei Animation

Le show met en effet en scène de jeunes orphelins qui, en récompense de leur courage et leur moralité sans faille, se voient offrir des armures magiques. Chacune représentant une constellation, elles confèrent des pouvoirs surhumains qui les transforment en combattants presque invincibles. Les Chevaliers de bronze du Pégase, du Dragon, du Cygne, d'Andromède et du Phénix partent alors sauver la jeune Saori. Cette dernière, réincarnation d'Athéna, est retenue prisonnière par les Chevaliers d'or qui obéissent au Grand Pope.

Les Chevaliers du Zodiaque jouit d'une formule sans faille qui a traversé les décennies. Elle s'est depuis déclinée à toutes les sauces possibles et imaginables, sauf une. Les choses devraient néanmoins changer très rapidement.

Le sanctuaire du live action

Il n'est en effet pas rare de voir les grands succès du manga et de l'animé être adaptés en live action. Ces dernières années, nous avons découvert de très nombreuses versions avec des acteurs en chair et en os. Bleach, Kingdom, Death Note, Alice in Borderland ou Fullmetal Alchemist sont par exemple passés à la moulinette du live action. Après plus de 35 ans d'évitement, Les Chevaliers du Zodiaque intègrera bientôt cette liste non-exhaustive.

Même si elle a été évoquée la première fois en 2018, nous n'en avions depuis aucune nouvelle. Aujourd’hui, c'est une ancienne James Bond Girl qui s'est chargée de nous en donner. Famke Janssen, immortelle Xenia Onatopp de GoldenEye, a en effet offert une brève mise à jour concernant le projet.

Xenia Onatopp (Famke Janssen) - GoldenEye ©MGM

Interrogée par nos confrères de Forbes, l'actrice hollandaise a confié que le tournage a déjà été repoussé deux fois mais qu'il devrait commencer cette année. La pandémie de Covid-19 a en effet joué des tours à la production. La comédienne explique que les acteurs ne prennent plus le risque de tourner deux projets en même temps. Les productions s'en trouvent donc ralenties.

Les Chevaliers du Zodiaque sera réalisé par Tomek Baginski, producteur exécutif de la série The Witcher. Will Geiger, Blazej Dzikowski et Eugene Son s'occupent d'en écrire le scénario. Ce dernier nom ne va pas rassurer les fans de l'anime puisqu'il a déjà été associé à la série Saint Seiya : les Chevaliers du Zodiaque, diffusée sur Netflix en 2019. Le show avait la particularité d'offrir un rendu en images de synthèse assez anguleux et manquant un peu de textures. Sa réception fut à ce propos plutôt froide de la part du public.

Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque ©Netflix

Les Chevaliers du Zodiaque version live action va-il redorer les armures des chevaliers ou trouver sa place sur la longue liste des fausses bonnes idées ? Il faudra probablement attendre 2022 pour le découvrir.