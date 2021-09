Les Choses humaines : une bande-annonce bouleversante pour le film d'Yvan Attal

Le prochain film d'Yvan Attal, "Les Choses humaines", se dévoile avec une première bande-annonce. Le film sortira le 1er décembre au cinéma et pourrait permettre de révéler les jeunes Ben Attal et Suzanne Jouannet.

Une affaire de viol au centre de Les Choses humaines

Les Choses humaines est l'adaptation du roman de Karine Tuil paru en 2019 aux éditions Gallimard. Celui-ci est inspiré d'un fait divers américain sur une affaire de viol dans un campus de Stanford en 2016. Dans le film d'Yvan Attal, Alexandre est accusé d'avoir violé Mila, la fille du compagnon de sa mère. Est-il vraiment coupable ou s'agit-il d'une vengeance de la jeune fille ? Chacun des membres de leur famille aura son avis. On le voit dans la bande-annonce dévoilée par Gaumont (en une d'article) avec le père du garçon, qui considère Mila comme une folle, et dans la confrontation entre la mère d'Alexandre et le père de Mila.

Les Choses humaines ©Gaumont Distribution

Le film devrait aborder ce sujet avec beaucoup de réalisme. Comme on le voit dans la vidéo promotionnelle, Alexandre passe par différentes étapes : en cellule, devant les enquêteurs et avec son avocat. Tout comme Mila : face aux policiers pour porter plainte, à l'hôpital et au tribunal. Les Choses humaines s'annonce donc comme un drame dur mais malheureusement extrêmement pertinent à notre époque.

Deux révélations dans le film ?

Pour porter son nouveau long-métrage, Yvan Attal a fait appel à son fils Ben Attal. On retient de ces images, encore plus, la jeune Suzanne Jouannet qui est déjà bouleversante dans le rôle de Mila. Tous les deux pourraient bien être les révélations de ce long-métrage. D'ailleurs, les autres interprètes à leurs côtés, pourtant confirmés, sont presque oubliés. On retrouve tout de même Charlotte Gainsbourg dans le rôle de la mère d'Alexandre, et Pierre Arditi pour jouer son père. Mathieu Kassovitz et Audrey Dana sont eux les parents de Mila, tandis que Benjamin Lavernhe a le rôle de l'avocat.

Le film sortira dans les salles le 1er décembre. Il avait été présenté en avant-première au festival de Deauville où il a reçu un très bon accueil.