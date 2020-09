Les Chroniques de Noël 2 : Kurt Russell revient dans le premier teaser

Envie de reprendre une tranche de Kurt Russell en Père Noël ? "Les Chroniques de Noël" reviendra sur Netflix en novembre prochain pour un second volet. Pour l'occasion, un premier teaser a été dévoilé. Une bonne nouvelle donc pour les abonnés qui avaient été nombreux à suivre le premier volet, sorti en 2018.

Le sauveur de Noël revient

Réalisé par Clay Kaytis (Angry Birds le film), Les Chroniques de Noël premier du nom raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, Teddy (Judah Lewis) et Kate Pierce (Darby Camp), qui prévoient de filmer le Père Noël (Kurt Russell) le soir du réveillon afin de le piéger. Ce plan se transforme pourtant en aventure de Noël incroyable que la plupart des enfants ne pourraient imaginer qu'en rêve. En effet, après avoir attendu l'arrivée du Père Noël, ils se faufilent dans son traîneau mais provoquent un accident lorsque ce dernier s'aperçoit de leur présence. Noël se retrouve ainsi en péril, à cause d'eux ! Au cours de cette folle nuit, Kate et Teddy vont donc aider ce Père Noël atypique, et ses lutins, à sauver Noël avant qu'il ne soit trop tard.

Le premier volet avait connu un grand succès sur la plateforme grâce à l'interprétation inédite de Kurt qui en profitait pour faire une reprise du Santa Claus Is Back in Town d'Elvis Presley dans le film.

Goldie Hawn et Chris Columbus au casting du second volet

Si le second volet voit le retour de Kurt Russell, Judah Lewis et Kate Pierce, il intègrera également l'actrice Goldie Hawn. En effet, cette dernière était déjà intervenue dans le premier volet sous la forme d'un caméo afin d'interpréter la Mère Noël. Toutefois, pour cette suite, elle disposera d'une présence plus importante. Rappelons d'ailleurs pour l'anecdote que Goldie Hawn est également l'épouse de Kurt Russell dans la vraie vie !

En ce qui concerne le casting, Chris Columbus remplacera quant à lui Clay Katis au poste de réalisateur, alors que sur le premier épisode, il n'était que producteur. Gageons que la recette mélangeant magie de Noël, humour et aventure familiale restera parfaitement inchangée par un cinéaste qui a de la bouteille dans ce domaine.

En effet, Columbus fut LE réalisateur des films pour enfants dans les années 90, après s'être révélé dans les années 80 au poste de scénariste pour Les Goonies. En effet, on lui doit de purs films de Noël tels que les deux films Maman j'ai raté l'avion ou des comédies grand public comme Madame Doubtfire. Dans les années 2000, il s'est illustré en réalisant les deux premiers volets de la saga Harry Potter : Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets (il était également producteur d'Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban).

En ce qui concerne le synopsis de ce second volet, on retrouvera Kate devenue une jeune ado cynique qui va retrouver le Père Noël afin de l'aider à venir à bout de Belsnickel, un mystérieux et magique fauteur de troubles qui menace de détruire Noël pour toujours.

A noter qu'en plus des acteurs mentionnés ci-dessus, il y aura également quelques nouveaux ajouts à la distribution. Ainsi, Julian Dennison (Deadpool 2) jouera Belsnickel tandis que Jahzir Bruno (The Oath) jouera un personnage nommé Jack. Tyrese Gibson (saga Fast & Furious) rejoindra également le casting.

Rendez-vous le 25 novembre sur Netflix pour Les Chroniques de Noël 2 !