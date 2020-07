Les cinémas californiens referment leurs portes, la sortie de Tenet compromise ? - CinéSéries

Si la situation s'est calmée en France et dans de nombreux pays européens, les Etats-Unis n'en ont pas terminé avec la pandémie du coronavirus. Les cinémas californiens sont priés de refermer pour faire face à la crise. Ce qui risque d'avoir des répercussions sur l'agenda des sorties.

La Californie referme ses cinémas

Tout le monde a constaté que la situation est redevenue un peu plus normale après les longues semaines de confinement et de restriction. On a pu retrouver le chemin des salles, même si la programmation n'est pas aussi alléchante que celle qui était prévue avant ces événements. Les Américains pensaient aussi qu'ils pouvaient renouer avec le plaisir de s'asseoir dans une salle obscure mais la situation chez eux semble plus compliquée. Gavin Newsom, le Gouverneur de la Californie, vient d'ordonner la fermeture des cinémas ainsi que d'autres endroits comme les bars, les zoos ou les lieux de divertissement, jusqu'à nouvel ordre.

Une mesure prise dans l'optique de ne pas faire circuler le coronavirus plus que ce n'est déjà le cas. Avant ça, même pas une trentaine des 518 salles de l'état étaient accessibles. La Californie a raison de passer par là, cet endroit du pays étant l'un des clusters les plus importants. En matière de gestion, les Etats-Unis sont de biens mauvais élèves. De nombreux nouveaux cas sont déclarés chaque jour et les morts s'accumulent. La position du président Donald Trump pose encore une fois de sérieux doutes sur sa capacité à se montrer à la hauteur d'une telle crise.

Les sorties de l'été encore plus remises en doute

Les semaines passent et l'agenda estival ressemble de moins en moins à ce qu'on a l'habitude de vivre. Pour le mois d'août, deux grosses productions devaient sortir. D'abord Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan que la Warner voulait sortir le 12 août simultanément dans le monde. Il y a ensuite Mulan, le remake live de Disney prévu le 19 août chez nous. Mais la fermeture des cinémas en Californie est un mauvais indicateur. La Warner comme Disney veulent faire des cartons et attirer du monde, sauf que ça ne sera pas entièrement possible si le marché américain ne fonctionne pas dans sa globalité. Résultat, ces deux gros morceaux risquent de subir un nouveau report et il y a fort à parier qu'ils ne sortiront pas tant que le parc de salles américain n'est pas en capacité de fonctionner comme il se doit.