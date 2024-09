Ce soir à la TV : cette comédie culte est le premier rôle au cinéma d'une star de Plus belle la vie

Ce soir France 3 diffuse "Les Compères", la comédie de Francis Veber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Un jeune acteur y faisait ses premiers pas au cinéma avant de tenir un rôle important dans "Plus belle la vie".

Les Compères : 2e volet d'une trilogie comique

Après La Chèvre (1981), Francis Veber s'est lancé dans Les Compères (1983) pour réunir le duo Pierre Richard et Gérard Depardieu qu'il venait de diriger. Là encore, il est question de retrouver une jeune personne. Sauf qu'il ne s'agit plus de la fille d'un grand PDG enlevée au Mexique, mais du fils de Christine (Anny Duperey) qui vient de fuguer. Pour le retrouver, la femme contacte ses deux anciens amants et leur fait croire à chacun qu'il est le père de l'enfant. Jean Lucas (Gérard Depardieu), journaliste dynamique, et François Pignon (Pierre Richard), instituteur déprimé et suicidaire, vont ainsi partir à la recherche du garçon de vingt ans. Sauf que les deux hommes ne vont pas vraiment s'entendre...

Les Compères ©Gaumont

Les Compères est la première apparition de François Pignon, ce héros malchanceux, naïf et pas très futé, qui dans La Chèvre se nommait François Perrin. Son duo avec Jean Lucas apparaîtra à nouveau dans Les Fugitifs (1986), toujours réalisé par Francis Veber, qui enchaîna ainsi trois succès. En effet, ces trois films cumulèrent respectivement 7 millions, 4,8 millions et 4,4 millions d'entrées en France lors de leur sortie en salles.

En plus d'être un carton en salles, Les Compères a valu une nomination au César du Meilleur acteur pour Gérard Depardieu, et à celui du Meilleur scénario original pour Francis Veber, avant d'être repris aux États-Unis avec le remake Drôles de pères (1997) d'Ivan Reitman, porté cette fois par Robin Williams et Billy Crystal.

Stéphane Bierry, de fugueur à infirmier de Plus belle la vie

Si Pierre Richard et Gérard Depardieu sont les deux stars du film de Francis Veber, ils entourent un jeune acteur de l'époque, qui après avoir tourné dans quelques épisodes de la série Grand-père viking (1976) et être apparu sur les planches, faisait ses premiers pas au cinéma. Il s'agit de Stéphane Bierry, qui interprète Tristan Martin, le jeune fugueur recherché par Pignon et Lucas. Un rôle secondaire, mais important pour le comédien, qui ne s'est pas arrêté là ensuite. En effet, Stéphane Bierry est bien connu aujourd'hui des fans de Plus belle la vie, puisqu'il est apparu dans 162 épisodes du show (de 2012 à 2018) dans le rôle de l'infirmier Stéphane Prieur.

Stéphane Bierry - Les Compères ©Gaumont

Stéphane Bierry a donc débuté au cinéma par un carton et sous la direction d'un cinéaste de renom, avant de se concentrer sur le petit écran. Il a tout de même retrouvé Francis Veber en 2008 en faisant une apparition dans L'Emmerdeur. Et a incarné un autre personnage culte du réalisateur, au théâtre, en étant le Juste Leblanc du Dîner de cons de 2007 à 2009.