Les Couleurs du mal - Rouge : comment comprendre la fin du thriller Netflix ?

Depuis sa sortie il y a plusieurs jours, "Les Couleurs du mal : Rouge" est Top 1 des films les plus vus sur Netflix dans de très nombreux pays. Mais que doit-on comprendre de son final ? Attention car cet article contient des spoilers !

Les Couleurs du mal : Rouge cartonne sur Netflix

Le 29 mai dernier est sorti sur Netflix un nouveau thriller polonais : Les Couleurs du mal : Rouge. Le long-métrage est adapté du premier livre d’une trilogie écrite par Małgorzata Oliwia Sobczak. Il s’intéresse à l’enquête d’un policier qui tente de trouver l’assassin d’une jeune fille découverte morte sur une plage. La mère de cette dernière, une juge, essaie elle aussi de découvrir la vérité, alors qu’un autre meurtre commis quinze ans plus tôt semble être lié à cette affaire.

Les Couleurs du mal : Rouge est l’invité surprise du classement des films les plus vus du moment sur Netflix. Comme rapporté par FlixPatrol, il trône même en tête de ce classement dans 48 pays depuis ce lundi 3 juin. Mais que peut-on retenir du dénouement du long-métrage ?

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Les différents thèmes explorés par le film

À la fin du film d’Adrian Panek, le voile est levé sur la vérité derrière le meurtre de Monika. Luka Kazarski n’est pas le coupable. Ce dernier est en réalité Mario Dubiela, qui a tué accidentellement la jeune femme dans un accès de colère. Afin de le protéger, son père, Tadeusz, décide alors de mettre le crime sur le dos de Jakubiak. Mais, ne pouvant ignorer sa culpabilité, Mario finit par avouer la vérité à la police.

Les Couleurs du mal : Rouge explore ainsi les thèmes de la moralité, du remords et de la recherche de la rédemption. Plutôt que d’essayer d’échapper à sa conscience, Mario choisit de purger sa peine pour la mort de Monika. Son père, qui voulait qu’il reste libre, se suicide. À travers ses personnages, l’intrigue du film pose la question des limites de la vision binaire entre le bien et le mal.

Les deux autres livres de la trilogie seront-ils adaptés ?

Comme évoqué plus haut, Les Couleurs du mal : Rouge est le premier tome d’une trilogie de roman signée Małgorzata Oliwia Sobczak. Et, comme évoqué plus haut, le long-métrage s’est imposé comme une grosse réussite pour Netflix depuis sa sortie. On ne serait donc pas surpris que le géant du streaming se lance dans le développement d’une adaptation des deux autres livres de la trilogie de l’écrivaine (intitulés respectivement Noir et Blanc). Reste à savoir si ces adaptations se concrétiseront.