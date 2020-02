Les créateurs de South Park préparent un nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

Alors que la graveleuse et pinçante série « South Park » cumule désormais plus de 20 saisons à son actif, ses créateurs, Trey Parker et Matt Stone, ont un nouveau projet de long-métrage. Seront-ils encore assez pertinents pour mettre à mal comme il se doit l’Amérique ?

Les papas de South Park ont inventé un monstre. La série animée, active depuis 1997, continue encore de tirer sans préavis sur la société américaine, avec plus ou moins de justesse. À l’instar des Simpson, autre création qui dure depuis très longtemps, son inventivité n’est plus à remettre en question. South Park a 23 saisons au compteur et est déjà assurée d’aller jusqu’à 26 au minimum. On peut se dire qu’elle aspire à une durée de vie indéfinie, tant elle se nourrit de l’actualité, de la pop culture et des phénomènes de société, pour rebondir dessus et en ressortir le pire.

Trey Parker et Matt Stone ont déjà essayé d’explorer les possibilités offertes par le grand écran, en écrivant un film South Park et le non moins grinçant Team America, dans lequel un commando d’élite devait lutter contre un dictateur trop ambitieux. Cet essai, dans un autre style visuel que South Park, mettait à contribution des marionnettes, en gardant le ton des deux compères. C’était irrévérencieux, parfois d’un très mauvais goût, mais on n’en attendait pas moins.

Un film live pour les créateurs de South Park

DiscussingFilm dévoile que Parker et Stone vont refaire une incursion au cinéma avec un nouveau long-métrage dont le titre, pour l’instant, est Alma Junction. On ne sait absolument rien sur le contenu du scénario mais ce titre fait référence à un endroit précis des USA, dans le Colorado. Ce qui ne nous avance pas plus sur la question. N’importe quel projet peut se cacher derrière, on peut même s’imaginer qu’un film South Park soit en préparation. Même si on optera plus pour un scénario plus original.

On espère que cette seconde option est la bonne, car la série donne déjà tellement à la télévision, pourquoi essayer d’encore l’étendre avec un autre format ? Le média américain annonce que Pawel Pogorzelski (Midsommar) sera directeur de la photographie sur ce projet, ce qui laisse entendre que nous devrions avoir un film live et non de l’animation – détail qui annihile l’hypothèse d’un film South Park. Quoi qu’il en soit, on peut attendre de Parker et Stone qu’ils aient encore ce regard acéré sur le monde contemporain et espérer qu’ils en sortiront quelque chose qui pourra nous secouer.