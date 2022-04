Les Crimes du Futur : Léa Seydoux et Kristen Stewart dans le teaser sexy et dérangeant du nouveau David Cronenberg

En compétition au 75e Festival de Cannes, "Les Crimes du Futur" de David Cronenberg se dévoile dans une première bande-annonce hypnotique. Au programme, Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart embarqués dans une intrigue policière futuriste, chargée de science-fiction et d'érotisme.

David Cronenberg fait son grand retour

On attendait depuis 2014 et son Maps to the stars le retour du grand réalisateur et scénariste canadien David Cronenberg. On peut maintenant cocher le jour dans son agenda, puisque Les Crimes du Futur, sélectionné en compétition au 75e Festival de Cannes, arrive dans les cinémas le 25 mai 2022. Bien que Les Crimes du Futur s'intitule comme un des premiers films du réalisateur, sorti en 1970, les deux n'entretiennent aucun rapport. Avec un casting de grand standing (Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart), David Cronenberg revient néanmoins et pleinement à ses thèmes de prédilection.

Les Crimes du Futur ©Metropolitan FilmExport

Polar charnel et science-fiction pour Les Crimes du Futur

Le synopsis de Les Crimes du Futur se présente particulièrement excitant et intrigant :

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

De Chromosome 3 à Existenz, en passant par La Mouche et Crash, c'est tout l'amour de David Cronenberg pour les chairs, les corps et les différentes identités qui transpire de ces premières images de Les Crimes du Futur. Une esthétique sombre et sexy, où on peut entendre "la chirurgie est le nouveau sexe", et qu'il va "falloir aller plus loin". On attend donc avec impatience de pouvoir poser les yeux sur ce qui s'annonce être un polar de science-fiction bourré d'érotisme horrifique, et sans aucun doute un des films-chocs de ce Festival de Cannes !